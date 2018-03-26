جان جبران تسلم من جوزيف نصير المديرية العامة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

A + A -

جرى اليوم حفل التسلم والتسليم بين المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الذي تسلم من المدير العام السابق جوزيف نصير في مبنى المؤسسة في بدارو بحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ومستشارين الوزارة ومجلس الادارة.

سيزار أبي خليل:

بداية شكر الوزير أبي خليل للمدير العام السابق جوزيف نصير على الجهود التي قام بها على أكمل وجه طيلة السنوات الماضية وكانت كبيرة وقد استلم قطاعاً يخسر وجعل منه قطاعاً رابحاً على عكس مؤسسات كثيرة في الدولة أكانت استثمارية أو مؤسسات عامة وهي متعثرة ولا تزال، وتُفَصل لها موازنات سنوية من الدولة اللبنانية وهو عمل جبار نُهَنئه عليه في قطاع حيوي كقطاع المياه.

وقال:" نواجه صعوبات كثيرة في هذا القطاع حيث تقل المتساقطات وموسم الشح يزيد هذا الامر يُحتِّم علينا القيام بمشاريع كثيرة مما أدى بالمؤسسة الى تنفيذ كل من سد جنة ومشاركتها بمشروع الأولي وسد بسري وجره الى بيروت وتجديد شبكات توزيع المياه في المناطق كافة مما ادى الى إيجاد مصادر جديدة للمياه بعد ترميم البنى التحتية.

وتمنى الوزير أبي خليل للمدير العام الجديد التوفيق بالمهمة القادمة الملقاة على عاتقه على الرغم من التحديات الكبيرة والمصادفة كانت جميلة بصدور مراسيم التعيين في اليوم العالمي للمياه وهي دلالة على المهمات الملقاة على عاتقه لنأخذ المؤسسة الى مؤسسة أنجح وأفعل،

وتأمين الخدمات على مدار الساعة للمواطنين بطريقة وبأسعار جيدة مع المحافظة على ربحية المؤسسة.

نصير:

بدوره توجه المدير العام السابق جوزيف نصير بالشكر الى اعضاء مجلس الادارة وعَدّد المشاريع التي نفذها خلال توليه للمؤسسة بعد أن أصبح لديها أموال وتربح أهمها سد جنة الذي بدأ العمل به عام 2009.

بالاضافة الى مشاريع أخرى وتمنى للمدير الجديد التوفيق بمهامه شاكراً للوزير أبي خليل وللوزير باسيل الذي قدّر جوزيف نصير وأولاه مركزاً جديداً في وزارة الخارجية متمنياً ان يكون على قدر المسؤولية.

جان جبران:

أما المدير العام الجديد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران فبدأ كلمته باستشهاد: " ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل" مشيراً أنه أتى ليكمل مسيرة الاصلاح التي كانت قد بدأتها المؤسسة وسنحاول التحسين والعمل نحو الافضل وستثمر المشاريع التي بدأتها المؤسسة وهي مشاركية كبيرة ومهمة للمواطنين شاكراً للقيمين الذين إختارونا لنكون على رأس المؤسسة وكذلك المدير جوزيف نصير وقد تعاوَّنا سوياً لعدة سنوات وهو إنسان معطاء.

وقال: "ان مسؤولية المؤسسة هو توزيع المياه بالتساوي وبعدل على جميع المواطنين، أما مصادر المياه فليست من مسؤوليتنا لكن علينا زيادتها قدر الامكان ونركز على المواطنين الصالحين الذي يستحقون الخدمة دون مقابل أو دفع منعاً للمشاركة بالفساد.

أضاف" اننا في عهد التغيير والاصلاح وسنقوم بكل ما يلزم لذلك".

وشكر المدير العام السابق وللوزير سيزار أبي خليل الذي اعطانا الدعم والثقة وللوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر لثقته والذي قال ان الانتقاء كان وفقاً للكفاءة واخيراً نتمنى ان نكون جميعاً حسب تطلعات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونكون على قدر المسؤولية في العهد الواعد بالاصلاح والتغيير والتقدم.

وفي الختام شرب الجميع نخب المناسبة.