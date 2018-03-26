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الرئيس عون استقبل وفد رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان

26
MARCH
2018
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لمناسبة "يوم المختار"، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً ضم رؤساء روابط المخاتير في جبل لبنان الذين تحدث باسمهم رئيس رابطة مخاتير قضاء المتن سعيد متري، ناقلاً الى رئيس الجمهورية تأييد المخاتير في جبل لبنان لمواقفه الوطنية ولادارته الحكيمة لشؤون البلاد، ولاهتمامه بمطالبهم.


ثم تحدث رؤساء الروابط تباعاً عارضين لمطالبهم ولا سيما تفعيل الصندوق الخاص بهم، وتعيين مجلس ادارة جديد له، كما تطرقوا الى مطالب تعزز دور المختار في الحياة الوطنية اللبنانية.


ورد الرئيس عون مرحباً بأعضاء الوفد، مهنئاً اياهم بـ"يوم المختار"، منوهاً خصوصاً بمسؤوليات المخاتير في ادارة شؤون المواطنين وتحقيق صلة الوصل بينهم والادارات الرسمية. وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد للرئيس عون درعاً تكريمياً.


وضم الوفد الى السيد متري، السادة: ميشال جبران (رئيس رابطة مخاتير قضاء جبيل)، جو ناضر (رئيس رابطة مخاتير قضاء كسروان)، جورج رزق الله (رئيس رابطة مخاتير قضاء بعبدا)، انور الحلبي (رئيس رابطة مخاتير قضاء عاليه)، محمد شعبان (رئيس رابطة مخاتير قضاء الشوف)، عصام ابو جودة (امين سر رابطة مخاتير المتن).

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