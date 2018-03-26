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قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: "كان فيني بكل سهولة كون قاعد بقصر بعبدا"، ولكن "فضلت العيش بجانب قصر بعبدا حسب قناعاتي وليس في القصر حسب قناعاتهم".



وتابع:"عُرض علينا بعهد الوصاية الكثير من المناصب ولم نقبل".



واضاف: "القوات كانت مجموعة من المؤسسات ولم يستطيعوا لإثبات أي فساد أو هدر داخل مؤسساتنا، وفي العملية الإنتخابية سنخوضها منفردين في العديد من الأماكن باستثناء بعضها، نحن نؤمن بالقوات اللبنانية لأننا لا نؤمن بالمواقع بل بما نفع".



واشار الى ان " القوات أثبتت فعاليتها في شتى المجالات والمخابرات السورية فبركت العديد من المفات لنا وأثبتنا فعاليتنا، ففي أيام الحرب عملنا على موضوع الضمان الإجتماعي ومواضيع أخرى".