انتخابات - بالأسماء.. لائحة مصباح الاحدب والجماعة الإسلامية تبصر النور في طرابلس وبينها اعلامي

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تشكلت اللائحة التي تضم تحالفا بين رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الاحدب والجماعة الإسلامية وعددا من الشخصيات المستقلة، بعدد تسعة مقاعد ضمن دائرة الشمال الثانية (طرابلس/المنية/الضنية).



وتضم اللائحة مصباح الأحدب، وسيم علوان، ناريمان الجمل عن المقعد السني في طرابلس.



هشام إبراهيم (الموعي) عن المقعد العلوي، منزه صوان عن مقعد الروم الأرثوذكس، الإعلامي طوني خليفة عن المقعد الماروني .



أما عن المقعد السني في الضنية فتضم اللائحة: الدكتور علي فاروق الصمد، والأستاذ عبد السلام طراد.



وعن المقعد السني في المنية تضم اللائحة الدكتور محمد احمد الملقب بالآغا.