انتخابات - الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات يعلن إنسحابه من السباق الانتخابي ودعمه للائحة التيار

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أصدر الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات بياناً أعلن فيه عن إنسحابه من السباق الانتخابي ودعمه للائحة التيار الوطني الحر ووقوفه الى جانب رئيس الجمهورية ومشروعه من أجل تحسين وتطوير الدولة والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بالتعاون مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

وكان النائب آلان عون زار دارة الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات في حمانا بحضور فعاليات العائلة والبلدة وشكره بإسم التيار الوطني الحر على دعمه ووقوفه الى جانب مشروع رئيس الجمهورية والدولة وأكدّ على إستكمال التعاون معه وسائر عائلات وفعاليات حمانا لخدمة المنطقة والوطن.