انتخابات - تسجيل لائحة "ضمانة الجبل" برئاسة ارسلان في وزارة الداخلية

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في دائرة الشوف - عاليه، جاء التحالف الطبيعي مع التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الإجتماعي، وبدعم من الحلفاء، ضمن لائحة ضمانة الجبل برئاسة طلال مجيد أرسلان.. والتي تضم:

الوزير سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني في عاليه

الوزير طارق الخطيب عن المقعد السني في الشوف

الوزير ماريو عون عن المقعد الماروني في الشوف

اللواء علي الحاج عن المقعد السني في الشوف

العميد مروان حلاوي عن المقعد الدرزي في الشوف

عماد الحاج عن المقعد الماروني في عاليه

فريد البستاني عن المقعد الماروني في الشوف

مازن أبو ضرغم عن المقعد الدرزي في الشوف

الياس حنا عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه

سمير عون عن المقعد الماروني في الشوف

غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي في الشوف