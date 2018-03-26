الوزير طلب ذلك.. بالفيديو - طرد مراسلة "الجديد" من وزارة الداخلية!

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مُنعت مراسلة "الجديد" من تغطية نشاط في وزارة الداخلية بعد تحقيق اجرته عن الحبر الانتخابي.

وبررت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، منع الزميلة ليال سعد من تغطية النشاط قائلة "الوزير طلب ذلك... قال أهلا وسهلا بالجديد بس حدا تاني يجي... بعتذر منك".

وعندما طلبت سعد استيضاح الاسباب قالت لها يونس ان الامر متعلق بطلب الوزير ولا علاقة لها هي فيه، وان على سعد سؤال الوزير عن السبب، طالبة أن ترسل القناة مراسلا اخر.

فهل فعلا الوزير نهاد المشنوق هو من اتخذ قرار المنع، أم ان يونس قررت الأمر بنفسها؟!