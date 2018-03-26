"المقارنة بيني وبين جيسيكا عازار سخيفة".. الوزيرة تكشف الكثير من الأمور!

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حلّت الوزيرة الوحيدة في الحكومة، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزّ الدين ضيفة برنامج "دق الجرس" على الـMTV في مواجهةٍ جريئة مع التلاميذ الذين طرحوا عليها تساؤلاتهم التي طالت حجابها، طلاقها، استشهاد شقيقها، إنتماءها إلى حركة أمل، رأيها بتدخّل حزب الله في سوريا، الفرق بين الرئيس نبيه برّي والإمام موسى الصدر، وترشّحها على الإنتخابات النيابية.

وكان ملفتاً خلال اللقاء الذي اختتمه التلاميذ بتقديم باقة من الفجل والزيتون لها، أنها خاطبتهم بعبارة قالها السيد المسيح، وهي: لن تدخلوا ملكوت السماوات إن لم تعودوا أبرياء كالأطفال، وقالت الوزيرة للتلاميذ: "اتذكروا هالحديث إنتو وعم تكبروا، اتذكروا كلمة تعودوا"!

ومن أبرز ما جاء في الحلقة على لسان الوزيرة عناية عزّ الدين التالي:

· "كانوا يقولولي حسن صبي ع أدّ ما كنت شيطانة أنا وزغيرة".

· "مش مضطرة برّر للناس ليه أنا لابسة حجاب، وأنا ما بسلِّم بالإيد، أنا بسلّم بالقلب".

· "ما كنت عارفة إنو سوق العمل بمجال القطاع المخبري فيه كتير فساد، وأنا ما قبلت كون جزء من هالفساد، ما قبلت إنو إدفع Commission للأطباء أو شاركن بفاتورة المريض"!

· "ما رجعت حبّيت حدا من بعد طلاقي، سكّرت هالباب، وما بقا فكّرت فيه".

· "نحنا ما فينا نفترض إنّو الإمام موسى الصدر مات إلا ليصير عنّا دليل، من حقنا نعرف مصيره".

· "بطل فيه غير شيعة بحركة أمل نتيجة الوضع الطائفي والمذهبي إللي ساد لبنان خلال وبعد الحرب الأهلية".

· استشهد أخي حسن خلال التحضير لعملية في البقاع بانفجار قذيفةٍ إلى جانبه.

· "حزب الله ما قشّطنا كحركة أمل المقاومة، لأنه نحنا أولاً مقاومين، عم نقاوم بالسياسة وبالمشروع الوطني، وبالبيئة إلي فيها عدل واستقرار إجتماعي وتوازن إقتصادي".

· "إذا حميت حدود لبنان ضد اسرائيل والمجتمع من الداخل عم ينهار بسبب المخدرات وغيرها، شو بكون عملت"؟

· " ما كان فيه مقارنة بيني وبين رندة برّي بالنسبة لمين بدّا تكون وزيرة".

· "بالعادة، السيدات بلبنان بيجوا ع السياسة من خلال مسار توريث عائلي، أخت فلان، زوجة فلان وبنت فلان، بس أنا جيت من خارج هالسياق، ومعه حق دولة الرئيس برّي يكسر هالأمر".

· "الوزير والنايب اسمه ببلاد برّا الخادم العام لأنه بيخدم الشعب، أما هون فبيعملوا زعما ع الشعب".

· "أنا عاملة قوة ردع بالحكومة، وما حدا بيسترجي ينكِّت ع البنات قدّامي، إذا انقالت نكتة بتنبلع بضحك معن وببلعها، وإذا لأ بجئرُن".

· "شو المشكلة إذا نبيه بري إله 35 سنة رئيس حركة أمل و26 سنة رئيس مجلس نواب.. ما هو عم بيتمّ انتخابه من خلال عملية ديمقراطية".

· "دولة الرئيس نبيه برّي عنده تأمين طبّي، وما بيقبل نطبّبه ببلاش".

· لستُ مع ولا ضدّ الزواج المدني، "بس أنا مع إنو يكون للزواج بعدُه الروحي والإيماني"!

· أنا ضد مسابقات ملكات الجمال،"لأنه نحنا عم نطالب بعدم تحويل جمال المرأة وجسدها الى سلعة ووسيلة للعرض والكسب التجاري"!

· "لستُ مع ولا ضدّ بقاء الرئيس في الأسد في الحكم، لأنّه هيدا موضوع بيقرره السوريين".

· فيروز هي مطربتي المفضلة.

· المقارنة بيني وبين جيسيكا عازار سخيفة، "لأنه ما في بيننا أي عنصر من عناصر التنافس بموضوع الإنتخابات، تاني شي مش هيك منختار الناس إللي بدنا ياهن يغيّروا لبنان، الخيارات ما بتصير ع أساس الشكل والملابس".

· "ولا مرة سهرت ورقصت بنايت كلوب، لأنو نحنا أولاد عيلة محافظة، وهيدي الأمور مش موجودة عنا".

· "الألوان ملك كل الناس، بس مساقبة هالإيام فاتحة معي ع الأزرق"!