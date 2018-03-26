مفاجأة للبنانيين.. هكذا سيودعنا طقس شهر آذار!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع شبه المداري يغطي شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط حتى مساء الثلاثاء وسوف ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بسبب تدفّق رياح جنوبية شرقية حارة نحو الأردن ولبنان لتبلغ ذروتها بقاعاً ظهر الثلاثاء.

من المنتظر ان يتغيّر مجرى الرياح صباح الأربعاء حين يثور منخفض البحر الأحمر ويتمركز فوق لبنان وقبرص جنوب تركيا بقيم ضغط متدنية تصل الى 1003hpa ما يساهم في استقطاب الرياح الشمالية الباردة نحو هذه المنطقة والرياح الحارة الرطبة التي تتدفق من المحيط الهندي نحو البحر الأحمر فشمال مصر.

تصطدم هذه التيارات المتضاربة بين قبرص وشمال مصر وجنوب تركيا فيتشكل منخفض جوّي يسبب بطقس ممطر اعتبارا من يوم الأربعاء ولغاية الجمعة الأمر الذي سنتحدّث عنه لاحقاً.

طقس يوم الثلاثاء:

مشمس ودافئ، يتحول الى غائم بسحب مرتفعة مع نسبة غبار في البقاع تصل الى 40%

الحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200: 24 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 29 نهاراً و 15 ليلاً.

الرطوبة: 20% في البقاع و 50% ساحلاً

الرياح جنوبية شرقية بقاعاً سرعتها 10 كلم في الساعة وشمالية شرقية ساحلاً سرعتها 20 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1020hpa

سوف ترتفع نسبة الرطوبة مساء الأربعاء بسبب تصادم التيارات الرّطبة الدافئة مع الباردة فتتكدس الغيوم الركامية وينتج عنها امطار غزيرة وتساقط للبرَد مع عواصف رعدية وسرعة في الرياح. هكذا سيودّعنا آذار.