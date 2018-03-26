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جريمة مروّعة في صور.. لهذا السبب قتل شقيقه!

26
MARCH
2018
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صـــــدر عــــن المديريـة العامة لقــوى الامـن الداخلي - شعبـة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:
 
"مساء 23/3/2018، عُثر على المواطن ف. ب. (مواليد عام 1993) مقتولاً رمياً بالرصاص في داخل منزله الكائن في مخيم البرج الشمالي - صور.
 
على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وأوقفت والد المغدور المدعو م. ب. (مواليد عام 1967) على ذمة التحقيق، للاشتباه بارتكابه الجريمة، الذي أنكر علاقته بمقتل ابنه، وأن العائلة تعاني من مشاكل حادّة بين أفرادها نتيجة تردّي الظروف المعيشية والاقتصادية.
 
وفي السياق عينه أحيل إلى شعبة المعلومات الشقيق الأصغر للمغدور المدعو ع. ب. (مواليد عام 1999)، وذلك لاعترافه أثناء التحقيق معه في القطعة الإقليمية المعنية، بأن الوالد هو من اقدم على قتل شقيقه ف.
 
بالتوسّع بالتحقيق من قبل الشعبة المذكورة، اعترف ع. المذكور بإرتكاب الجريمة نتيجة تفاقم الخلافات بينه وبين شقيقه بسبب معارضة الأخير – كما أفراد العائلة - لارتباط الجاني بإحدى الفتيات، وبسبب غيرته من شقيقه الأكبر المتأهل والذي يقيم في منزل العائلة، فقام بإطلاق عيارين ناريين من سلاح حربي نوع كلاشنكوف عائد لوالده بإتجاه صدر المغدور ورأسه ما أدّى إلى مقتله على الفور.
 
التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".
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