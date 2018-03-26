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عناوين الصحف ليوم الاثنين 26 آذار 2018

26
MARCH
2018
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البناء

مفاوضات دوما على النار وباقي الغوطة بلا مسلحين... وتبادل اتهامات بين الجماعات المسلحة
باسيل مع الوعد الصادق... والحريري لمواجهة حزب الله... ومَن قصد المشنوق بـ«الأوباش»؟
الناشف: لانتخاب المرشحين القوميين بكثافة... وحردان: إعلان لائحة «الأمل والوفاء والقومي»

الجمهورية
تراكم مخالفات السلطة للانتخابات
البابا للشباب: اصرخوا في وجه الفساد
قانون غير صالح للانتخاب
النقطة الأبرز في برنامج "حزب الله" الانتخابي

اللواء
«لوائح الأحزاب» تستغيث: إنتخبونا وإلاَّ..
إنتخابات بلا تغيير وتعددية..؟
«لوائح الأحزاب» تستغيث: إنتخبونا وإلا
الحسيني ينسحب من لائحة باسيل في بعلبك - الهرمل.. واتهامات باطلة ضد المنافسة في العاصمة

الديار
إنتهت معارك اللوائح والنتائج شبه معروفة وبدأت معركة الحكومة
حزب الله يريد مشاركة سيادية حقيقية إما الداخلية او الخارجية او المالية
انتهى زمن الوزارات السطحية فإما مشاركة سيادية كاملة والاستفراد غير مسموح

المستقبل
الحريري يعلن لائحتي عكار والشمال: «الوصاية» لن تعود
أردوغان يطلق عمليتين في العراق وسوريا
فضيحة «فايسبوك»: زوكربرغ يعتذر

الأخبار
ريم بنّا: غزالة فلسطين
ما هكذا تورد الإبل يا جبران!
سامي الجميّل «يغدر» بالمستقلّين
استكمال: «تسوية عربين» العين على دوما
«أنصار الله» تُمطر السعودية بالصواريخ

L'Orient-Le Jour
Les alliances sont finalisées... sauf surprises de dernière minute

The Daily Star
Vote lists form in droves on eve of deadline

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