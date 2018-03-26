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أسرار الصحف ليوم الاثنين 26 آذار 2018

26
MARCH
2018
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الجمهورية
شكا بعض المرشحين ممّا سمّوها «عمليات إحتيال» تتمثل بإستطلاعات وهمية تمنح لبعض المرشحين لقاء مبالغ طائلة وتبيّن أنها لا تمتّ إلى الواقع بصلة.
قال أحد القريبين من أحد المراجع إنه سيفجِّر بعد فترة «قنبلة سياسية» يكشف فيها ممارسات مَن سمّاهم «بعض المحظوظين» وتوجُّهاتهم السياسية الحقيقية.
لاحظت أوساط سياسية أن خوض مُرشحَين من العائلة نفسها في دائرة في محافظة جبل لبنان ستقسُم الأصوات بينهما إلى حدّ الخسارة.

اللواء
همس
لم تنفع الإتصالات المكثفة التي جرت بين ممثلي تيارين سياسيين بارزين في حلحلة العقد الإنتخابية التي حالت دون التوصل إلى إتفاق «الحد الأدنى» في عدد من الدوائر!
غمز
فوجئ عدد من النواب الحاليين في تيار سياسي مسيحي بقرار عدم ترشيحهم في «اللحظة الأخيرة»، بحجة إعتبارات إنتخابية وتحالفية!
لغز
برزت على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي البيروتية إنتقادات لاذعة للعودة إلى شعارات عام ٢٠٠٩ في خطاب تيار المستقبل، وتعارضه مع الواقع السياسي والحكومي الراهن!

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