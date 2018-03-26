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انتخابات 2018 - الحريري يَحشُد في بيروت وطرابلس

26
MARCH
2018
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واصل تيار المستقبل حملاته الانتخابية لا سيما في دائرة بيروت ودائرة طرابلس – الضنية – المنية لاستنهاض وتحشيد الشارع من خلال استخدام مصطلحات وعبارات طائفية ومذهبية أثارت استنكار الوسطين السياسي والشعبي.

ومزوّداً بوعود انتخابية تتضمن مشاريع إنمائية وقانون العفو عن الموقوفين «الإسلاميين»، جال الرئيس سعد الحريري في بيروت في محاولة لاستنهاض أهلها، ثم انتقل الى طرابلس، وأعلن عن لائحة المستقبل في المدينة، وقد تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي الى ساحة سجالات افتراضية وحرب بيانات بين الحريري من جهة وكل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي من جهة ثانية.

وبعد أن دعا ريفي الحريري إلى الانسجام مع مواقفه وأن يستقيل مما وصفها بحكومة حزب الله، ردّ الحريري لم يتأخّر، بل جاء من عرين ريفي في طرابلس، حيث شنّ رئيس المستقبل هجوماً عنيفاً على ريفي وميقاتي، حيث وصف ريفي بأنه بطل العالم في قلة الوفاء، و«الذي يغرقنا ليل نهار بتقارير وتخوين ومؤامرات»، وخاطب ريفي بالقول: «أنت ليس لديك «لا شغلة ولا عملة إلا تقوّص عليّ».

واتهم الحريري حكومة ميقاتي بتعطيل المشاريع التي كانت جاهزة، واصفاً ميقاتي بأنه خبير وشريك ومثل للوصاية. وردّ ميقاتي على الحريري منعشاً ذاكرة اللبنانيين بليلة احتضان الوصاية في التاسع عشر من كانون الأول 2009.

وبحسب مصادر طرابلسية فإن المستقبل أدرك صعوبة المعركة الانتخابية في طرابلس لا سيما في مواجهة لائحتين: الأولى لائحة ميقاتي، حيث عمل الأخير على تعميق علاقته مع أهالي طرابلس بالخدمات وبعض المشاريع الإنمائية، ولائحة الوزير السابق فيصل كرامي حيث تُعتبر عائلة كرامي عائلة عريقة في المدينة، بينما ينظر أهالي طرابلس الى الحريري كوافد إلى مدينتهم». وأشارت المصادر لـ «البناء» الى أن «المستقبل يعتمد في سياسته الانتخابية على حشد كافة وسائل إثارة الشارع واستغلال المحطات والملفات الماضية لشدّ العصب الانتخابي»، لكن المصادر أوضحت أن «المستقبل أيقن أن زمن احتكار التمثيل النيابي في المدينة قد ولّى والمقاعد ستتوزع على ثلاث لوائح الحريري كرامي ميقاتي، بينما استبعدت أن يتمكّن ريفي من فرض نفسه في المعادلة الثلاثية للمدينة».

كما لفتت المصادر الى أنه «بات من الصعوبة بمكان من إعادة توجيه وتعبئة الشارع الطرابلسي ضد حزب الله طائفياً ومذهبياً لا سيما أن أهالي المدينة يعرفون أن قوى وأحزاباً ومسؤولين سياسيين هم الذين وقفوا خلف جولات القتال والعنف التي شهدتها طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن وما خلفته من ضحايا ودمار، وبالتالي لن ينجروا مجدداً الى هذا الخطاب المذهبي». كما كشفت المصادر الى أن «أهالي الموقوفين أبلغوا قيادات المستقبل بشكل واضح وحاسم بأن أبناءنا تعرضوا للتضليل بسبب الخطاب السياسي وزُجّوا في السجون، فإما يوضع المسؤولون عن أحداث طرابلس في السجون أيضاً وإما إطلاق سراح الموقوفين، وهذا ما دفع الحريري الى استمالة أهالي الموقوفين أمس»، كما لم يعد أهالي طرابلس، بحسب المصادر، يصدّقون الوعود التي تُغدق عليهم عند كل استحقاق، ويتردّد في أحياء طرابلس وأزقتها: «قبل أن يعدونا بثلاث مليارات إنماء فليدفعوا هبة الـ50 مليون دولار التي رُصدت لطرابلس، استغلوا أولادنا في حروبهم للوصول إلى السلطة وتركوا الفقر يأكل طرابلس».

البناء
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