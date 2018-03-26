الرئيس عون أبرق جمعية "تراث ووطن" خلال عشائها السنوي مقدراً جهودها لصون التراث الوطني

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أقامت جمعية "تراث ووطن" عشاءً تكريمياً لعظماء راحلين من لبنان ألا وهم زكي ناصيف، وطانيوس شاهين، ورشيد بك نخلة وإميلي نصرالله، وكذلك لمبدعين أطال الله بعمرهم وهم الفنان التشكيلي والنحات العالمي بيار شديد، والفنان التشكيلي أمير سلامة، والنحات وائل أبي عاصي.

وأحيت فرقة المجد البعلبكية بقيادة خالد النبوش العشاء فرقصت القلوب النابضة حباً بالتراث اللبناني الأصيل على وقع أنغام الدبكة اللبنانية. هذا واستعاد الفنان إيلي يوسف أجمل الأغاني اللبنانية التي انطبعت في ذاكرة اللبنانيين. وكان الختام المسك مع المطرب الأمير الصغير petit prince الذي أطرب الحضور بباقة من الأغاني القديمة والجديدة والوطنية.

وخلال الاحتفال تمت تلاوة برقية أرسلها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وتعبّر عن تقدير فخامته للجهود التي تبذلها الجمعية لصون تراثنا الوطني الذي يختزن عطاءات الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم والذي يولد في نفوسنا الفخر والاعتزاز . وكان الحضور لافتاً إذ شمل شخصيات قضائية ووزارية وونيابية ووعسكرية ووإعلامية ووبلدية وواختيارية ووفكرية وواجتماعية وفنية في مطعم منارة الخليج في جونية.