إنتخابات 2018 - الديمقراطي يعلن سحب مرشحه في دائرة راشيا والبقاع الغربي

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صدر عن مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي: "لما كانت حظوظنا قوية في أن نكون منافسين جديين على المقعد الدرزي في راشيا والبقاع الغربي ، لكن الظروف والتحالفات الإنتخابية على صعيد الوضع الحزبي العام وضغوطات بعض الحلفاء قد أرادت جعلنا مجرد مرشحين على مقعد نيابي وليس منافسين عليه ، الامر الذي لا يمكننا القبول به او السكوت عنه ، لذلك قرر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال ارسلان سحب مرشح الحزب الدكتور نزار زاكي من السباق الإنتخابي المحسومة نتيجته سلفا تاركا نتيجة صناديق الإقتراع لتثبت اننا قد كنا على حق في رؤيتنا السياسية للنتيجة والتحالفات والمرشحين وتركيب اللوائح ، تاركين للمحازبين والمناصرين والمقتنعين بخطنا السياسي حرية الخيار في التصويت ، مع التأكيد على وقوفنا الدائم والفاعل مع أحبائنا وأهلنا في راشيا والبقاع الغريي على كافة الصعد الخدماتية والسياسية والإنمائية".