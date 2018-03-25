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بدءاً من الغد، واحدٌ واربعون يوماً يفصلوننا عن الانتخابات النيابية. وعند منتصف ليل الاثنين الثلثاء، تنتهي مهلة تسجيل اللوائح ، ليسقط مع هذا الموعد ترشيح كل من لا ينجح في الانخراط في اللوائح، التي ستنشط في حركتها وحشْدها وشدّها للعصب، في وتيرة ، يُنتظر أن تكون متصاعدة مع الاقتراب من السادس من ايار.

امس، ستةٌ وثمانون مرشحا حزبيا وحليفا للتيار الوطني الحر اُعلنوا في 12 دائرة من اصل 15. علما ان الدوائر الثلاث التي لم يسمِ فيها التيار اي مرشح وهي طرابلس -المنية -الضنية ،والبقاع الغربي - راشيا وصور ا- لزهراني، تنتظر وفق معلومات ال otv انتهاء المشاورات بين المعنيين لحسم الاسماء فيها في الساعات المقبلة.

اما على صعيد موازنة العام 2018، فالاسبوع الطالع يُفترض ان يكون حاسماً على هذا الصعيد، مع المهلة التي حددتها لجنة المال والموازنة لاقرار مواد القانون ورفع التقرير الى رئيس المجلس النيابي، الذي وفور تسلُّمِه لهذا التقرير، سيبادر الى الدعوة لجلسة لمناقشة واقرار المشروع.