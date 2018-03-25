قتيلين وعدد من الجرحى قبالة الروشة!

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أوضح مندوب الوكالة الوطنية للاعلام، أن الحادثة في منطقة الروشة والتي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين إضافة إلى مفقود، سببها سقوط الضحايا عن الصخور إلى المياه، وليس نتيجة انقلاب قارب مقابل الروشة.

وفي التفاصيل ان عائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و3 بنات وشاب يبلغ من العمر 23 عاما، كانوا يلتقون الصور التذكارية على الصخور مقابل صخرة الروشة، عندما ضرب موج عال المنطقة، فسقطوا في المياه، وسارع صياد كان موجودا في المنطقة، إلى إنقاذ الوالدين وإحدى البنات، ثم حضرت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني وعملت على انتشال جثتي الفتاتين الأخريين، إحداهما في التاسعة من عمرها والثانية تبلغ 15 عاما، ولا تزال تبحث عن الشاب.

وقد نقل الصليب الأحمر اللبناني جريحين إلى مستشفى المقاصد وثالث إلى مستشفى خوري.