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ليبرمان: - الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان غير مستعدة للحرب

25
MARCH
2018
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أكَّد وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" أن الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان غير مستعدة للحرب.

وقال ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر "إسرائيل قصة نجاح" الذي تنظمه صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم بمناسبة مرور 70 سنة على قيام كيان الاحتلال: "الجبهة الداخلية في الشمال ليست مستعدة بشكل كاف للحرب".

وأضاف: "الوضع سيئ على الجبهة الشمالية، علينا أن نستثمر حوالي مليار شيكل (300 مليون دولار) في السنة من أجل الوصول إلى نفس مستوى الحماية كما هو في الجنوب".

وأكَّد ليبرمان أن الجيش على أهبة الاستعداد لأي طارئ على الجبهة الجنوبية المشرفة على الحدود مع قطاع غزة وسيناء، مشيراً إلى أن التباين في حجم الاستثمارات على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، فيما بيَّن أن وزارة الأمن والحكومة استثمرت بالجبهة الداخلية بالمركز وعلى الحدود مع قطاع غزة 37 مرة أكثر من الاستثمار والرصد في الجبهة الشمالية.

وتابع: "إنَّ الحكومة استثمرت 1.7 مليار شيكل (500 مليون دولار) في الجنوب، مقارنة بـ 236 مليون شيكل (70 مليون دولار) مُستثمرة لحماية المستوطنات في الشمال.

من جهة ثانية إعتبر ليبرمان أن "إسرائيل" لن تسمح بأن تصبح إيران دولة نووية، مشيراً إلى وجوب ممارسة الضغط على طهران لإلغاء الإتفاق النووي.

وقال:" يجب أن يفهم الجميع أن دولة إسرائيل مصممة على منع الإيرانيين من الحصول على أسلحة نووية وهذا ليس مجرد شعار أو مجرد كلمات".

وأضاف:" أقول شيئين: لن يكون هناك وجود عسكري إيراني في سوريا، ولن تكون هناك إيران نووية، فنحن لا نقول فقط، بل نعني ما نقوله".

Reuters
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