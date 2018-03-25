ريفي رداً على الحريري: - إنسجم مع مواقفك واستقل من حكومة حزب الله

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ردّ الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على كلام رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال عبر "تويتر": "أدعو الرئيس الحريري أن ينسجم مع مواقفه وأن يستقيل من حكومة "حزب الله" ويسحب أزلام النظام السوري من لوائحه ويتعهد أن يكون خطابه الإنتخابي الذي يقوله في طرابلس وعكار خطاباً سياسياً في بيروت في مواجهة مشروع "حزب الله".

وأضاف ريفي: "الوفاء للأشخاص يا دولة الرئيس عبودية وإستزلام، فهم بشر يخطئون ويصيبون. نحن الأوفياء والأحرار بوفائنا لخطنا وقناعاتنا ولقضية الشهداء، ومن إستسلمَ للدويلة ليس له الحق بمطالبة الآخرين بالإستسلام".

وكان الحريري قال خلال اطلاق لائحة "تيار المستقبل" في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية): "على ذكر قلة الوفاء لا نستطيع أن ننسى بطل العالم الذي يغرقنا ليل نهار تقارير وتخوين ومؤامرات ويقول إنّه يحارب "حزب الله".. لماذا تخوض اذا الانتخابات ضد "تيار المستقبل"؟، في إشارة الى ريفي من دون ان يسميه.