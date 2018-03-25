إنتخابات 2018 - وهاب يطلق لائحة "الوحدة الوطنية"

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في مهرجان شعبي حاشد، أطلق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لائحة "الوحدة الوطنية" برئاسته عن المقعد الدرزي في الشوف والتي تضم كل المرشحين:

- إلياس عبد السلام البراج المرشح عن المقعد السنّي في الشوف

- زياد انطوان الشويري المرشح عن المقعد الماروني في الشوق

- زاهر انور الخطيب المرشح عن المقعد السنّي في الشوف

- سليمان محفوظ ابو رجيلي المرشح عن المقعد الكاثوليكي

- اسعد ادمون ابو جوده المرشح عن المقعد الماروني في الشوف

وفي عاليه كل من المرشحين:

- سهيل خليل بجاني المرشح عن المقعد الماروني

- شفيق سلامة رضوان المرشح عن المقعد الدرزي

- خالد عارف خداج المرشح عن المقعد الدرزي

- وليد انيس خيرالله المرشح عن المقعد الأرثوذكسي

أكّد خلاله المرشحين على ضرورة مكافحة الفساد وتقديم مصلحة الشعب على المصالح الشخصية.

وقال وهاب في كلمته:

"اليوم مش راح كتر حكي وأصلاً ما بعمرنا شبعنا العالم شعارات تعودنا نحكي ونفعل.

ما راح نوعد بشي إلا إنو نضل مثل ما كنا صدى لصوتكن، لأنني أحتقر كل واحد يوعد بالإنتخابات لأن رفقتي معكم ليست رفقة إنتخابات بل هي رفقة عمر إنشاء الله .

تا يضل صوتك إلك، عطينا صوتك بهالكم دقيقة إلي بدك تمضيهم ورا العازل ومنوعدك بشغلة وحده إنو نكون نحنا صوتك دايماً.

ما راح نتهم الآخرين بشي ولا راح نزت وعود فارغة كلكن بتعرفوا إنها بتخلص بـ 7 أيار إذا ما صوتوا صح لأن هؤلاء أصحاب الوعود تعودوا على استغباء الناس.

ولا مرة وعدنا بشي وكذبنا عليكم، فيي قلكن شغلة وحدة أنا بخدمتكن وراح ضل هيك متل ما بتعرفوني، ما عندي عصا سحرية للتغيير ولا عندي مشاريع سخيفة وما بتتنفذ.

مش أنا ورفاقي اللي معي في اللائحة، نحن قادة مسيرة التغيير، التغيير ما بيصير إلا إذا كل واحد منكن كان قائد مسيرة التغيير وصوّت صح.

أوعا حدا يوهمكن قادر يغيّر، أنتو فيكن تغيروا بس تتغيروا،

بس تتغيروا أنتو بيتغيروا هني

بس أنتو تحاسبوهن بحاسبو نفسهم.

بس إنتو بتعرفو أنو وعودن معودين يكبوها بالزبالة أو يحرقوها بمعامل الموت يلي عاملينها.

أسهل شي تكون نازل بمواجهة رجال هذه السلطة التي ترونها، انا اخترت أناس أترافق أنا واياهم بيشبهونني وهؤلاء هم الناس الذين يشبهون، لذلك قطعت كل الإتصالات باكراً ومنذ إجتماعنا الأول منذ 6 أشهر قلت لكم خيارنا نحن نعمل اللائحة لأنه لا نقبل أحداً أن يضع علينا شروطاً ولا أحد يطلب منا التراجع عن إتهامات، نحن مصرون على كل الإتهامات التي قلناها سابقاً، والجميع يعرف أنتم اللي طالبتونا وصرتم تحطوا شروط أنكم لا تستطيعون النظر في عيوننا لأن عيوننا جريئة جداً في إتهامكم.

مش راح نعمل مثل فريقي السلطة الذين يتنافسون أمام الناس اليوم بشكل مضحك،

مش راح نعمل متل الكذابين يلي عم يتهمو بعض، وهني بالآخر قاعدين مع بعض على ذات الطاولة وعم يتقاسمو مالكن.

نحنا ما رح نتهمهم بشي، إلي حكيتوه عن حالكن بيكفي، وفيي قلكن هيدا بس إلي حكيتو هوي الصح وهذا ببلد محترم حالو إذا 10 % منو صح بتفوتو عالسجون كلكن، بس في هذه الحملة الإنتخابية اللي عملتوها مؤخراً.

بس ما فينا نلوم حدا إذا كان قادر يظل ثلاثين سنة نايب ويكذب عالناس، نحنا منلوم الناس إذا عادوا وصدقوه، هوي شاطر وعمبيعمل مصلحتو وصحتين عاقلبو، المهم الناس تعرف تعمل مصلحتها ومصلحة بلدها.

وعدي إلكن نكون صوت الحق ونرفع صوت الحق وأعمل يلي إلنا سنين عم نعملو، وأنا ولا مرة كنت أعمل موقف إلا بس جس نبض الناس لذلك سأبقى صوت الناس.

باختصار، حطو الصح بالمحل الصح، هيدي الفرصة ويمكن ما تتكرر لأن إذا ربحوا راح يرجعو لقانون المحادل وبعدها راح يحكموكن أحفادن وتضلو إنتو تخلفولن ولاد وتعلموهن ويكونوا أشطر من ولادن بس مضطرين يوقفوا عابوابن تا يشحذوا وظايف.

أنا ما بدي أطلب وعود فارغة ولا إتهامات سخيفة، بدي قلكم نحنا ما فينا نعمل كتير، ونحنا مش صحيح عنا فانوس سحري وكلن هني غلط ونحنا الصح، إذا كنتو إنتو صح فيكم تخلونا نكون صح، إنتو اللي لازم تراقبونا إلنا ولغيرنا لأنو في الأساس نعمل نظام سياسي، نعمل بلد يراقب النواب، وليس بلد يكون مزرعة لهؤلاء النواب.

أنا طموحي بسيط وصعب، طموحي أن لا يقف أحد على باب مستشفى وأقدر ساعد أي أحد يريد أن يتعلم ووالديه لا يستطيعون تعليمه، طموحي مش بس ظل فتش على وظائف للناس، طموحي بأن هذا الجبل يصبح مكان جيد للإستثمار ولا يعود هناك ناس عاطلة عن العمل.

وطموحي أن نترافق واياكم ونترافق مع الذين لديهم إمكانيات للائحتنا يدعموا مشروع إسكاني شعبي يكون قادر أن يستوعب أصحاب الدخل المحدود لأن هذا موضوع فشلنا في أن نعمله بالتعاون مع مَن يملكون بعض الأوقاف، فلنعمله إذا قدرنا بمبادرات فردية.

وعودي ليست كبيرة، ولست طامحاً لتغيير الكون كما أسمع في كل إعلانات اللوائح التي أكثريتها للأسف سخيفة، أحس حالي مجرد أنو أنت تعمل سباق مع هؤلاء الناس تكون أخذت شيئاً من السخف منهم للأسف، ولكن ماذا نعمل نحن في معركة إنتخابية لا نريد ترك الساحة ليبقى اللصوص يصولو ويجولو فيها، بكفي حلكم تشبعوا وأعتقد بأن بطونكم امتلأت من أموال هؤلاء الناس، بعتقد أن المليارات التي أخذتوها تكفي، يقولون 70 مليار دين، كذابين هناك 100 مليار دين .....

حدا منكم يصدق أن موازنة الدولة فيها فقط 8 % هي للإنماء وللتطوير ولإدارة الدولة والباقي كله رايح 38% رواتب 32 % خدمة دين و12 % خسائر كهرباء ولا نريد اليوم التكلم عن الكهرباء، تحدثنا عنها قبل الإنتخابات وبعد الإنتخابات لنا جولات معكم كبيرة وراح نحكي كل الكلام وكل الذي نعرفه، لا نهدد أحداً ولكن أنتم تعرفون كل الذي نفعله أن هذا الإتفاق معمول على تقاسم الجبنة لن نسمح بأن يمر حتى لو ما كنا ترشحنا على الإنتخابات.

نحنا مكملين معركتنا في الإنتخابات وبعدها، آن الأوان لإقفال مزاريب التنفيعة في الدولة ونعمل دولة".

بيروت في 25/ 03/ 2018