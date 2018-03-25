مخزومي: للحفاظ على قيمة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة

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أكد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي على ضرورة دعم المطالب المحقة للقضاة المعتكفين، معتبرأ أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضية بالسرعة المطلوبة فإن المواطن سيكون المتضرر الأكبر.



وشدد مخزومي على الإصرار على استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز دورها لتوازي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ودعا مخزومي إلى حصر الترقيات والتشكيلات والتعيينات القضائية كلها بمجلس القضاء الأعلى بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والنأي به عن المحاصصة والتدخلات السياسية، مشدداً على عدم المس بصندوق تعاضد القضاة والحفاظ على قيمة مساهمة الدولة في الصندوق.