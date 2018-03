من Rocky Blaboa إلى Queen- مقتطفات متفرّقة من احتفال إطلاق الحملية الإنتخابية للتيار

A + A -

لفت أمس خلال احتفال إطلاق الحملة الإنتخابية للتيار في الفوروم في بيروت عدة لحظات مميزة.



- لحظة اعتلائه المنبر لإعلانه أسماء مرشحي التيار، بادر الإعلامي المُحبّب طوني بارود إلى إطلاق تعليقاته التي لطالما اشتُهر بها وترسّخت في أذهان متابعي لعبة كرة السلّة ليصرخ: " التيار ON FIREEEEE...ولعععع....شرررررررررررررقط".



_ أثناء صعود الوزير باسيل لإلقاء كلمته، لفت وضع أغنية سلسلة أفلام Rocky Balboa، في إشارة إلى تحدّي الصعاب وتخطّيها.



- فور انتهاء الوزير باسيل من إلقاء كلمته، وقف جميع المرشحين لتحية الجمهور المحتشد لتُسمع أغنية "We Are The Champions" لفرقة Queen الشهيرة، في إشارة إلى يوم الإنتخاب في 6 أيار.