living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل بدأت الحرب بين العائلة المالكة وآل ميدلتون ؟

25
MARCH
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت معلومات صحفية متابعة أنّ الأمير وليام Prince William غاضب بشكل كبير من اكتشاف أنّ الأمير تشارلز Prince Charles كان يخطط ويعمل في الخفاء لإبعاد والدة الأميرة كيت Princess Kate، كارول ميدلتون Carole Middleton عن الاختلاط مع العائلة المالكة عبر ابعادها بشتى الوسائل وتجاهلها في المناسبات الاجتماعية بسبب مخاوف من عزله عن أحفاده ، وذلك وفقًا لمزاعم نشرت في كتاب حول العائلة المالكة.


وظهر الخلاف بين العائلة المالكة عندما بدأ الأمير تشارلز يشعر بأنه "مغتصب الحق" من قبل والدي كيت ، كارول ومايكل ميدلتون ، لأن الأمير وليام وكيت كانا يقضيان وقتاً طويلاً معهم في منزل عائلتها في بيركشاير ، وفقاً للكاتب توم باور.

 و ذكر السيد باور: "بعد زواجه ، اختار ويليام أن يعيش مع كيت في نورفولك ، حيث يمكنهم الحفاظ على خصوصيتهم".

"فضلوا أيضاً قضاء عيد الميلاد مع والديها بدلاً من ساندرينغهام مع العائلة المالكة .

وبالتالي فإنّ " المسافة بين Highgrove و Norfolk عزلت الأمير تشارلز عن أحفاده ، وسمحت لأم كيت ، كارول ميدلتون ، تولي مسؤولية الاهتمام بهم كجدة أكثر منه وهو ما أثار غضبه".

 ويضيف الكاتب : "بدأ تشارلز يخشى من شعور انه كان مغتصباً من قبل آل ميدلتون ، وقد لاحظ العديد من أفراد الحاشية ذلك. ونتيجة لذلك ، قرروا تجاهل كارول ميدلتون في المناسبات الاجتماعية".

وزعم الكاتب أنّ ذلك يعود إلى سنواتٍ من الإحباط الشديد الذي شعر به الأمير وليام ، والذي استغرق وقتًا لقبول علاقة تشارلز وكاميلا Camilla Parker بينما كان يحاول التعامل مع وفاة والدته ديانا Princess Diana .

وقال :" كان الأمير وليام "غاضبًا" بسبب تصرفات زوجة والده ، حيث كان يتشاور مع هذه الجدة الملكة Queen Elizabeth للتعبير عن انزعاجه" .

 وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه الامير تشارلز لانشغاله بعلاقته مع حبيبته.

وأضاف: "في رأي بعض موظفيه ، كان أسلوب حياة تشارلز قد أعمى بصيرته عن الالتفات لمشاكل ابنه الشخصية ، وكان غير مدرك إلى حد كبير لبرودته تجاه عشيقته".

وفي اتصال وسائل الاعلام بمصادر العائلة المالكة ، رفضت العائلة التعليق على ما ورد في الكتاب .

المصدر: سيدتي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout