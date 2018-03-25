من هو 'عشيق' ميريام كلينك الذي مات؟

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نعت عارضة الأزياء ميريام كلينك "عشيقها" عبر صفحتها الرسمية في تطبيق "انستغرام".



ونشرت صورة نعش محمولا على الأكتف، معلقةً بالقول: "الله يرحمك حياتي كتير بكير، قلتلك ما تموت، عشيقي مات".



ولم تذكر كلينك تفاصيل أخرى عن هوية الشخص المقصود، إلّا ان الصورة تبين أنها تعود إلى جنازة المطرب الفرنسي دانيال دارك الذي وافته المنية قبل 5 سنوات.



ويبدو ان كلينك اختارت الصورة عشوائياً من دون ان تدرك هوية أصحابها.



وغالباً ما تثير كلينك الجدل بمنشوراتها في شبكات التواصل الاجتماعي.