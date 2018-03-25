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رأى النائب السابق اميل لحود أنّ "الحملات الانتخابيّة تشهد كمّاً كبيراً من الكذب والتناقضات والشعارات الفارغة، إلا أنّ من يتميّز فعلاً عن الآخرين هو تيّار المستقبل".

وقال لحود، في بيان: "في اليوم نفسه، نسمع وزير الداخليّة نهاد المشنوق، المؤتمن على سلامة وكرامة اللبنانيّين، يصف فئةً من الشعب اللبناني بـ "الأوباش"، وهو في ذلك يبتكر أسلوباً انتخابيّاً جديداً يقوم على إهانة الناس، في حين نسمع رئيس الحكومة سعد الحريري يستعيد من عكار شخصية دونكيشوت الشهيرة عبر اختراعه حرباً وهمية، بشعارات ركيكة وفارغة، مع الدولة السوريّة، بينما آباء مرشّحين على لائحته وصلوا الى المجلس النيابي معتمدين على صداقتهم مع الضبّاط السوريّين، وقد كان والده الرئيس رفيق الحريري الوحيد في تكريم أحد هؤلاء الضبّاط بمنحه مفتاح العاصمة".

ولفت لحود الى أنّ "الانحدار الى هذا المستوى من الخطاب قبل أكثر من شهر من الانتخابات، يجعلنا نسأل عمّا سيكون عليه الحال بعد أسابيع".

وختم لحود: "يبدو أنّ تيّار المستقبل تخلّى عن شعاراته، من السماء الزرقاء الى الخرزة الزرقاء، ليعتمد شعار "استهبال الناس"، والحقّ ليس عليه وحده في ذلك بل على من سينتخبه ومن تحالف معه".