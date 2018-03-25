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مطالبا بتوسيع صلاحيات البلديات أبو زيد ل"صوت لبنان": صرف مبلغ قدره 110 مليون دولار من أجل تأهيل البنى التحتية في قضاء جزين

25
MARCH
2018
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قال النائب أمل أبو زيد ل "صوت لبنان" أن الدورة الاقتصادية في لبنان ليست مكتملة والمطلوب القيام باستثمارات في البنى التحتية وخطط اقتصادية ولذلك دق الرئيس عون ناقوس الخطر وأنه صرف مبلغ قدره 110 مليون دولار من أجل تأهيل البنى التحتية في قضاء جزين وتحديث شبكة الصرف الصحي وتأهيل الطرقات وتزفيتها

وأضاف أبو زيد بأننا كنا نعيش ما يسمّى "بالنكد" السياسي في المرحلة السابقة فهل يجوز ان 12 سنة مرّت بلا موازنة ؟ ومن لم يقرأ أن مرحلة جديدة بدأت مع مجيء العماد ميشال عون الى الرئاسة فهو مخطىء أو يقرأ بغير كتاب فنحن ذاهبون باتجاه مرحلة سياسية متقدمة والبلد سوف يتحسّن فيها فالبعض يخاف التغيير لأن من شأنه أن يقلّص نفوذه وهذا أمر ولّى ويجب أن يفهموه
 أكمل مطالبا بتوسيع صلاحيات البلديات وإعطائها حقّها من الأموال أمر بغاية الضرورة لإحداث إنماء في المناطق وخاصّة في جزين مشدداً بأنه مشهود للتيار الوطني الحر تاريخه وقتاله الدائم والمستمر لتحويل أموال البلديات والاستفادة منها وإنجاز المشاريع الانمائية بها وفقاً لما نصّ عليه الطائف

فنحن نريد بناء الدولة التي تعطي للمواطن حقّه دون منّة من أحد وفق روحية محاربة الفساد وهذا ما نتفّق به مع حزب الله والتفاهمات السياسية تريح البلد وتعطي ثقة للناس بدولتهم وقد انتجت الى الآن : تعيينات سياسية وتشكيلات قضائية وموازنة وعدد كبير من الامور الايجابية

المعركة في صيدا-جزين قاسية سياسياً وهناك 4 لوائح تتنافس وقد تكون هذه المنطقة "ام المعارك" بسبب انتخابات 2009 وللمرة الاولى في العام 2009 جرت الانتخابات في جزين كردّة فعل على كل المرحلة السابقة التي حرمت منها المنطقة بشكل كبير من قبل القوى السياسية التي مثّلت المنطقة ومن الطبيعي أن تحصل بعض التباينات في التفاصيل السياسية مع حزب الله أو في تشكيل اللوائح وخوض الانتخابات ولكن التحالف هو أكبر بكثير من الانتخابات. هو تفاهم استراتيجي وليس آني
نحن نخوض الانتخابات في جزين بـ 3 مرشحين ونتحالف مع الجماعة الاسلامية والبزري وذلك لقناعتنا بمقدرة التيار على المنافسة للحصول على أكبر عدد من المقاعد ولم يتم التحالف مع تيار المستقبل لأسباب عديدة من بينها عدم قبولنا ترشيح شخص على المقعد الكاثوليكي في جزين فعندما يكون أبناء القضاء بأكثرية الثلثين من طائفة معيّنة ، لا يجوز أن يفرض عليهم مرشحاً من خارج هذا التكوين

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