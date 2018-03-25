living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أمطار السبت.. منخفض البحر الأحمر سيثور وهذه مفاجأة الأربعاء

25
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر الأب إيلي خنيصر، المختص بأخبار الطقس نشرة الأحوال الجوية عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال خنيصر إنّ نشاطًا صحراويًا يجري في الشرق الأوسط ومفاجأة من المحيط الهندي يوم الأربعاء.

وأضاف: "الأحوال الجوية في لبنان ليوم الإثنين 26 آذار 2018: بعد الطقس البارد الذي شهده لبنان وسوريا وفلسطين يوم السبت والذي ترافق مع تساقط امطار متفرقة وموحلة بسبب الغبار الكثيف الذي اطلقته الصحاري، ينشط المرتفع الشبه مداري ليومَين، وذلك اعتباراً من صباح الإثنين ولغاية فجر الأربعاء بحيث تتدفّق الرياح المدارية من صحراء شبه الجزيرة العربية نحو الأردن وسوريا وتتحوّل الى شرقية ساخنة ترفع درجات الحرارة في البقاع اكثر من الساحل، وتخفض نسبة الرطوبة، ولن يطول هذا الوضع بسبب ثورة منخفض البحر الأحمر الذي سيحل ضيفاً في لبنان ظهر الأربعاء ويستقطب خيرات المحيط الهندي نحو البحر الأحمر وبالتالي الشرق الأوسط".

وتابع: "تتراجع سرعة الرياح قبل ظهر الأحد ويبقى الطقس غائما مع امطار ساحلية عابرة ويتحسن الطقس مساءً لا بل يتهيأ لوصول الموجة المدارية الساخنة من الجنوب الشرقي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout