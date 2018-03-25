بعد أمطار السبت.. منخفض البحر الأحمر سيثور وهذه مفاجأة الأربعاء

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نشر الأب إيلي خنيصر، المختص بأخبار الطقس نشرة الأحوال الجوية عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال خنيصر إنّ نشاطًا صحراويًا يجري في الشرق الأوسط ومفاجأة من المحيط الهندي يوم الأربعاء.

وأضاف: "الأحوال الجوية في لبنان ليوم الإثنين 26 آذار 2018: بعد الطقس البارد الذي شهده لبنان وسوريا وفلسطين يوم السبت والذي ترافق مع تساقط امطار متفرقة وموحلة بسبب الغبار الكثيف الذي اطلقته الصحاري، ينشط المرتفع الشبه مداري ليومَين، وذلك اعتباراً من صباح الإثنين ولغاية فجر الأربعاء بحيث تتدفّق الرياح المدارية من صحراء شبه الجزيرة العربية نحو الأردن وسوريا وتتحوّل الى شرقية ساخنة ترفع درجات الحرارة في البقاع اكثر من الساحل، وتخفض نسبة الرطوبة، ولن يطول هذا الوضع بسبب ثورة منخفض البحر الأحمر الذي سيحل ضيفاً في لبنان ظهر الأربعاء ويستقطب خيرات المحيط الهندي نحو البحر الأحمر وبالتالي الشرق الأوسط".

وتابع: "تتراجع سرعة الرياح قبل ظهر الأحد ويبقى الطقس غائما مع امطار ساحلية عابرة ويتحسن الطقس مساءً لا بل يتهيأ لوصول الموجة المدارية الساخنة من الجنوب الشرقي".