A + A -

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

على مسافة ثلاثة واربعين يوما من استحقاق 6 ايار، اعلن "التيار الوطني الحر" لوائحه الانتخابية ومرشحيه والحلفاء، في احتفال اختلف في الشكل والمضمون عن سائر الاحتفالات والمهرجانات الانتخابية. في الشكل احتفال ناجح منظم معبا حيوي. هو الاحتفال الاكبر في الحضور وعدد المرشحين الذين غطوا مساحة الوطن من عكار الى حاصبيا ومن بيروت الى البقاع. ستة وثمانون مرشحا حزبيا وحليفا في 12 دائرة من اصل 15 يشكلون مروحة وطنية تعددية من كل المكونات والاطياف اللبنانية.

اما في المضمون فكلمة محملة بالدلالات مكثفة بالاشارات لرئيس التيار جبران باسيل تضمنت الكثير من التصريح الواضح والقليل من التلميح الاوضح. من اهم خطابات الحملات الانتخابية حتى الساعة. خطاب عملي واضح مفهوم ومعبر ومباشر تعبوي وسياسي.

البارز في كلمة باسيل اعادة الجدولة للاولويات والعلاقات والسياسات والاساسيات. اكد باسيل وفي اكثر من محطة في كلمته، على العلاقة الاستراتيجية مع المقاومة، وثبت معادلة الشعب والمقاومة في لبنان القوي الذي هو الجيش حكما. واوضح في كلمته ان الثغرة في العلاقة مع "حزب الله" في موضوع الفساد قد سدت وختمت بعد التوافق على الترافق سوية في المعركة على الفساد في الداخل والذي يعادل في شروره الخطرين الاسرائيلي والتكفيري، فتكون الرؤية واحدة ليس فقط في الخيارات الاستراتيجية بل ايضا في الخيارات الداخلية.

باسيل الذي حيا سيد المقاومة سيد الوعد الصادق الذي اطلق المعركة على الفساد في كلمته الاخيرة، باسيل هاجم الميليشيات التي خلعت بزة الشارع وارتدت بزة الشرعية محاولة اكتساب وتوسل المشروعية، متعهدا التصدي لها ومنعها من ان تصبح قضاء لا رد له وقدرا لا مفرا. مع المقاومة ضد الفساد ومع الشريك "المستقبل" لحل ازمة النازحين ومع الفريق الذي اعلن معه مصالحة للاقلاع عن المزايدات واكاذيب الكهرباء بعد ان تكون الانتخابات عبرت وان نعود مع بعض ونحافظ على الاخوة.

عهد التيار ووعد الصادق معادلة ستعود لتشغل قراءات وتشعل اهتمامات.



*****************

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

من "المصالحة" فالإنماء" إلى "لبنان القوي للبنان القوي" وإلى "قلب هذه المنطقة أو تلك في قلب الوطن لبنان": شعارات تتلاحق مع تلاحق إعلان لوائح المرشحين للإنتخابات النيابية المحددة في السادس من أيار المقبل...

ليلة الإثنين المقبل هي آخر مهلة لتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ومن الآن وحتى منتصف ليل 2627 آذار خمسون ساعة قابلة لإستيعاب إعلان اللوائح قبل تسجيلها، وبعدها وعلى مدى أربعين يوما ستستوعب البلاد كل المسارات التي سيتبعها المتنافسون انتخابيا من أجل استقطاب أو إقناع أو استيعاب أكبر عدد من المقترعين عبر شعارات وبرامج خطابات ومواقف احتفالات ومهرجانات ومن دون كلل وذلك في ظل قانون انتخابي صعب على مستوى الصوت التفضيلي كما النسبية وعلى مستوى تأمين الحاصل كما الإحتساب في شكله العام.

في أي حال، توالى اليوم اعلان اللوائح: في عكار أعلن الرئيس سعد الحريري لائحة المستقبل لعكار التي تضم "المستقبل" و"القوات". وقبل ظهر اليوم من بيت الدين تم إعلان لائحة "المصالحة" لدائرة الشوف وعالية وفق تحالف "الاشتراكي"- "القوات"- "المستقبل" ومستقلين. ومن الفوروم دو بيروت أعلن "التيار الوطني الحر" لوائحه في كل المناطق اللبنانية. كما اعلنت ميريام سكاف لائحتها في زحلة. ومساء أعلنت "لائحة بيروت الاولى بصوتك اولى" والتي تضم تحالف "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والوزير ميشال فرعون.

في الغضون، الرئيس بري تمنى لو أن السياسيين يقاربون الاستحقاق النيابي بنفس الروح التي يتمتع بها اللاعبون الرياضيون في مبارياتهم.

وفي شأن آخر تطفأ الانوار الخارجية في القصر الجمهوري وفي السراي الحكومي لمناسبة ساعة الأرض.



*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

على مقياس الإستحقاق الإنتخابي هي ساعات فاصلة عن انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي بعضها ولد بشكل طبيعي بحكم تحالفات طبيعية وبعضها الآخر ولد قيصريا وبشق النفس بفعل المصلحة المتبادلة بين مكونات هذا النوع من اللوائح.

مشهد اللوائح بدأ يكتمل بنسبة كبيرة في مختلف الدوائر فيما بدأت لهجة الخطاب الانتخابي تصبح أكثر حماوة.

وفي هذا الإطار تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري لو أن السياسيين يقاربون الاستحقاق بروح رياضية، مبديا أسفه لإنحدار الخطاب السياسي إلى مستويات لا تخدم لبنان ولا وحدته ولا صورته أمام العالم كلما اقترب موعد السادس من أيار.

فيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يصدر سجلا إنتخابيا غير عدلي أو حتى عادل ومع طابع، بحق شريحة واسعة من الناخبين لمصلحة لائحة "وحدة بيروت" أما الحكم على السجل فكان أنهم "أوباش".

كلام المشنوق تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، والمفارقة انه جاء خلال لقاء إنتخابي لمن يفترض أن يكون مؤتمنا على نجاح الاستحقاق ومن دون أي فعل من اللائحة التي استهدفها بكلامه، فهل كان "مش عارف حالو شو عم يحكي؟، بالفعل هو أحوج ما يكون للخرزة الزرقا بعد الموقف الذي وضع نفسه فيه مش هيك؟.



*******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

عكار زرقاء، كانت وما زالت وستبقى. هي خزان الوفاء لتيار "المستقبل"، والخرزة الزرقاء التي تحمي بيروت وصيدا وكل لبنان.

ويوم ولادة اللوائح في مختلف المناطق والدوائر من الشمال الى الجبل والبقاع والجنوب، قبل اليوم الأخير، الاثنين، الذي سيشهد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا في وزارة الداخلية، كان اللقاء الاكثر تعبيرا عن حرارة أهالي الشمال، تجاه الرئيس سعد الحريري.

الآلاف كانوا في استقبال الرئيس الحريري خلال اعلان لائحة "المستقبل لعكار". الآلاف جددوا العهد ووعدوا بانتخاب الخرزة الزرقاء داخل صناديق الاقتراع، لحماية مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو حماية لبنان. وترك الرئيس الخيار للناخبين، قائلا لهم: الخيار في هذه الانتخابات سيكون سهلا: فإما استقرار وأمان وحركة اقتصادية وفرص عمل، أو لا سمح الله خراب وكوابيس اقتصادية واجتماعية. وهذا الخيار، لا أحد يتخذه إلا أنتم. أنتم شخصيا.

وسأل الرئيس الحريري: هل عاد بشار يعمل على خط تشكيل اللوائح؟ و"حزب الله" يتولى هذه المهمة؟ هنا في عكار هناك لائحة، وفي طرابلس لائحة، وحلفاء للوصاية والحزب؟ وأيضا في بيروت والبقاع الأمر نفسه؟ معركتنا مع هذه اللوائح. معركتنا أن لا نسمح للوصاية أن تمد يدها من جديد إلى عكار وطرابلس والشمال. معركتنا أن نخوض انتخابات لا تسلم قرار منطقتنا للوصاية وحلفاء الوصاية. لوائح تيار "المستقبل" اتخذت هذا القرار، على مستوى كل لبنان.



*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

بعد طول احتباس، فاضت اللوائح الانتخابية على الشاشات، وخلط الحابل السياسي بالنابل الانتخابي، وعادت العجائبية اللبنانية، حيث حلفاء الدائرة، خصوم في الاخرى.

وحتى آخر لائحة تعلن مع انتهاء المهل الاثنين المقبل، فان التراشق السياسي قد يكون مفهوما بسبب الضيق الانتخابي، اما غير المفهوم فأن يكون وزير الداخلية المفترض به أنه المؤتمن على انضباطية الحملات، وابتعادها عن اثارة النعرات والتحريض والتجريح، هو مصدر هذه الآفة.

الوزير المخنوق انتخابيا خرج عن كل الضوابط، واصفا أهل بيروت ممن هم خارج مشروعه السياسي او خصوم انتخابيون ب"الأوباش". فأي مشروع يحمل هذا الوزير؟، وأي عنوان؟، وهل سيدير المعركة الانتخابية بهذه المعايير؟. بل كيف لنا ان نميز بين خطاب نهاد المشنوق وزير الداخلية، ونهاد المشنوق المرشح الى ما أسماها معركة قابيل وهابيل الانتخابية؟.

في معركة الاقليم الخانقة لبقايا مشروع التحريض والتفتيت، يكمل الجيش السوري تحرير الغوطة الشرقية لدمشق، مع استسلام فيالق التكفير في حرستا وجوبر وزملكا وعين ترما وعربين وغيرها، وتحرير عشرات آلاف المدنيين الذين كانوا محتجزين دروعا بشرية عند الجماعات التكفيرية.

وعند ام الارهاب تل ابيب، خشية من الغضب الفلسطيني العصي على كل تطويع صهيوني، فيما يغرق محللوهم وامنيوهم بقراءة ما سيكون عليه الشارع الفلسطيني في يوم الارض نهاية الشهر الحالي، مع استعانة اسرائيلية بالسلطة السعودية للضغط على الفلسطينيين لمنع المسيرات، كما كشفت الصحافة العبرية.



******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

الحماوة الانتخابية تتصاعد، فمن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وصولا الى البقاع تواصل اليوم تشكيل اللوائح واعلانها، وهو امر سيستمر غدا على ان ينتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء مع اقفال الباب الرسمي لتشكيل اللوائح.

في الموازاة يرتفع سقف الخطاب السياسي يوما بعد يوم، وخصوصا في ظل دخول رؤساء الاحزاب والتيارات على خط شد العصب الانتخابي والسياسي، وهو ما تجلى في الكلمات والمواقف التي اطلقت لا سيما من رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

على صعيد التحالفات سجل تطور انتخابي في دائرة الشمال الثالثة، تمثل في انجاز تحالف انتخابي بين "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب"، وهو اتفاق اصبح ناجزا لكنه لم يعلن رسميا بعد في انتظار استكمال الاتصالات مع "اليسار الديمقراطي" وقيصر معوض للانضمام اليه.

في الظاهر ان هذا التحالف سيسري في دائرة جزين صيدا، اذ علمت الـ mtv ان اتفاقا تم في الصدد هذا، وان "القوات" و"الكتائب" اتفقا على خوض المعركة معا عبر المرشح عجاج حداد من "القوات" والمرشح جوزيف نهرا من "الكتائب".



*****************

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

قليل من اللغة يفرح قلب الإنسان، في موسم الصراخ الإنتخابي. ماذا عن اللغة؟ مصطلح "الأوباش"، ومفرده وبش، يعني الأرذال والأوغاد والسفلة والأنذال.

وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث عن "أوباش" ككتلة ناخبة في بيروت الثانية، حتى ولو كانوا قلائل، لكن التعبير المستخدم من الوزير المشنوق لوصف بعض الناخبين، أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالانتقادات.

في أي حال، عشية انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، اشتعلت تطورات إعلان اللوائح بوتيرة متسارعة: رئيس الحكومة سعد الحريري غط في عكار بعدما أقلته مروحية من بيروت إلى مكان إعلان لائحة "المستقبل".

"التيار الوطني الحر" أعلن لوائحه في إحدى عشرة دائرة، ومروحة تحالفاته كانت واسعة، ومن بين مفارقات تحالفات اليوم: على لائحة التيار في الشوف اللواء علي الحاج الخصم الأكبر للرئيس سعد الحريري الحليف الأكبر ل"التيار الوطني الحر"، وعلى لائحة التيار في الشمال النائب رياض رحال الذي كان في تيار "المستقبل". إنها الإنتخابات التي خلطت كل الأوراق السياسية والحزبية وحتى العائلية.

في أي حال فإن منتصف ليل بعد غد الإثنين لناظره قريب، إذ بعد هذا التاريخ يتحدد عدد اللوائح لتنطلق المعارك رسميا في سباق يمتد أربعين يوما، وصولا الى اليوم الكبير في السادس من أيار.

بعيدا من هذا السياق، توقف كثيرون اليوم عند ما قاله البطريرك الراعي، نقلا عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، من أن "البلد مفلس". هذا الكلام استدعى توضيحا من رئيس المكتب الإعلامي في القصر الاستاذ رفيق شلالا، وفيه "أن كلام رئيس الجمهورية للبطريرك الماروني عن أن البلد مفلس لم يكن توصيفا لواقع قائم إنما تحذير من ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي بالبلاد الى وضع صعب".



*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

الانتخابات "حمام ومقطوعة ميتو"، ومعها انزلت الاسلحة المحرمة فضربت في عمق نسيج بيروت، فيما تزنرت مهرجانات اعلان اللوائح بالمواد الخطابية المتفجرة لزوم سير المعركة.

اختلط الخصوم بالحلفاء وضاع المتابعون والمشاهدون حيث الحليف هنا. عدو انتخابي هناك وعلى الناخب غدا أن يتوخى السير بين الألغام وألا يقتنع بأنها تحالفات دائمة بل هي "مشوار نهار" ويستلزم هذا المشوار أن يلجأ المرشحون الى كل أنواع الحروب بالكلمات واللكمات.

كما يستلزم السادس من أيار أن ينزل وزير الداخلية الى السوق السوداء فينزع عنه قناع الوزير ويستعين بمفردات على صلة بالبعير أو سفلة الناس، انزلق نهاد المشنوق الى لغة وصفت بعض خصومه البيروتين بالأوباش، لكنه لم يدرك أن هذه المفردة سوف تشكل مادة رابحة على جهة الخصم، لاسيما أنه الوزير المعني مباشرة بالعملية الانتخابية وبحكم منصبه رسميا سيكون وزير الأوباش وفقا لتوصيفه الآنف ذكرا.

وإذا كان المشنوق قالها بعفويته المعتادة، فإن خطابات المعركة الانتخابية تدلي بما هو أخطر بين السطور من الجبل الى زحلة فعكار، وصولا الى الاحتفال الكبير في الفورم لإعلان تحالفات "التيار الوطني" في كل لبنان، فزحلة لم تعد دارا للسلام بعد اشتداد معركتها وتنوع خصومها حتى في قلب العائلة الواحدة، وهذا ما انتقدته رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف في خلال إعلان لائحتها اليوم وصوبت، من دون تسمية، على التيار وعلى بيع الأصوات وشراء الضمائر ونواب المدينة الذين لم يطأهم الغبار لأنهم لم يفعلوا شيئا من الأساس.

أما القصف المنظم، فقد انطلق من منصبة رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل الذي "سمى الجيرة وسمى الحي ولولا شوي سمى رئيس المجلس النيابي" وطال حليف سليمان فرنجية من بوابات البينغو والكازينو، وقال: "هني مبارح ونحنا بكرا". لكنه حفظ خط الرجعة مع الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وناداه بالوعد الصادق.

وردا على باسيل غرد فريد هيكل الخازن موجها التحية ل"التيار الوطني"، وقال أما انت ايها الوريث المكروه إرثك في البترون اخجل من صفقاتك تنعم بثروتك واترك كسروان لأهلها.

ماذا تخبئ الانتخابات بعد؟.

حيتان من فصيل الزعنفة رصدت تسبح إلى الشاطئ على الساحل الغربي لاستراليا، وتتجه نحو المتوسط وربما لبنان، لكنها اختارت الانتحار ووجدت نافقة قبل ان يجرفها التيار.