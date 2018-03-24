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انتخابات 2018 - إعلان لائحة سوا لبعبدا

24
MARCH
2018
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 أعلن أعضاء نواة لائحة "صفحة جديدة للبنان": الناشط البيئي بول أبي راشد، الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة الجامعية ألفت السبع والمناضل البيئي الدكتور أجود العياش، أنهم وبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق نواة اللائحة "وبعد تعثر كل المحاولات لتوحيد المعارضة المتمثلة بمجموعات الحراك المدني والمستقلين والأحزاب المعارضة"، قرروا "خوض معركة الانتخابات النيابية إلى جانب كل من الدكتور إيلى غاريوس مدير مستشفى جبل لبنان، المحامي سعيد علامة رئيس حزب التيار الأخضر والسيد رمزي بو خالد مرشح حزب الكتائب، وذلك بناء على تحالف مبني على نضال مشترك في مجالات البيئة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان ووفق برنامج واضح".

وأشاروا إلى ان اللائحة تسجلت يوم أمس الجمعة "مختارة اللون الأخضر وإسم "سوا لبعبدا".

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