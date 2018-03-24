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بالفيديو - مشروع نفق ضبيه - جبيل.. حقيقة أم حلم؟

24
MARCH
2018
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 إبداعات لبنان لا تفوقها إبداعات، وكان آخرَها ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية عن إقامة اوتوستراد تحت الارض من ضبيه الى مدخل جبيل بعرض 15 متراً من كل خط من الاوتوستراد من الناحية الغربية او الناحية الشرقية، وتتم إضاءتُه بكل الاضواء مع الات لتغيير الهواء بداخله ما سيكلف ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار.... لكن ما مدى صحّة هذا الخبر؟


وعن المشاريع الإنمائية التي يقوم مجلس الإنماء والإعمار بدراستها كشف الحلو:


بلدية جبيل تمنّت أن يتم العمل جدياّ على تنفيذ هذا المشروع مؤكدة أنّ الهدف منه هو تأمين طريق حضاري في المستقبل، وراحة للسائقين والمواطنين العابرين من ضبيه الى جبيل والعكس صحيح.


إذا استثنينا الهموم المعـيـشية، لا تـزال مشاكل السير على اخــتلافها تحـتـل المرتـبة الاولى في قائمة المشاكل اليومية التي يعانيها اللبنانيون، وإذا سلمنا جدلا أنّ الفكرة الوهمية لهذا الجسر أصبحت حقيقة واقعة، هل ستكون هناك نيّة حقيقية لدى الحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المشكلة أم أن الامر سيظل حبراً على ورق كباقي الخطط الإنمائية التي وضعتها الدولة وبقيت داخل أدراجها؟ (التفاصيل في الفيديو المرفق)

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