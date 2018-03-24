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رقيب لبناني يرفض خوض نهائي المواي بوران أمام إسرائيل

24
MARCH
2018
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حقق لبنان نتائج مبهرة في بطولة العالم لرياضة "المواي بوران"، التي أقيمت في تايلاند، باحتلاله المركز الأول متقدما على المشاركين من 24 دولة عربية وأجنبية، منها: الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، انكلترا، البرازيل، البرتغال، اليابان، تايوان، الأردن وفلسطين.

وضمت بعثة الإتحاد اللبناني للعبة، أربعة أبطال من فريق ألعاب الفنون القتالية في قوى الأمن الداخلي، هم المعاون المدرب وسام عبود، المعاون إبراهيم شميس، الرقيب يوسف عبود، والرقيب فراس عيد.

وفي النتائج، تمكن الرقيب يوسف عبود من بلوغ المباراة النهائية التي كانت ستجري بينه وبين لاعب إسرائيلي، لكنه قرر عدم خوض هذه المباراة رفضا لمبدأ التطبيع مع العدو الصهيوني، والاكتفاء بالميدالية الفضية.

وتمكن الرقيب فراس عيد من إحراز الميدالية الذهبية لوزنه، ونال المعاون إبراهيم شميس شهادة تحكيم دولية في المسابقة بعد تحكيمه لغالبية المباريات، إضافة إلى نيل المدرب المعاون وسام عبود لقب "ماستر" في رياضة "المواي تاي".

وقد عادت البعثة إلى لبنان ظهر اليوم، وكان في استقبال الأبطال في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت كل من: قائد وحدة القوى السيارة- رئيس فريق ألعاب الفنون القتالية العميد فؤاد حميد الخوري ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الصحافي علي فواز ممثلا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، والأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية العميد حسان رستم ممثلا رئيسها جان همام، ورئيس الإتحادين اللبناني والعربي للعبة "المواي تاي" غراند ماستر سامي قبلاوي.

وطنية
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