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اطفاء الانوار الخارجية للقصر الجمهوري

مشاركة في الفاعليات العالمية لحملة "ساعة الارض"

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انطلاقا من دعمه وتأييده لما من شأنه الحفاظ على البيئة واحترام نظام الطبيعة الذي تتم الاساءة اليه بالتشويه، ما يسبّب أضرارا جسيمة بات خطرها يهدد البشر، أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيهاته بإطفاء الأنوار الخارجية للقصر الجمهوري عند الثامنة والنصف من مساء اليوم لمدة دقيقة، وذلك للمشاركة في الفعاليات العالمية لحملة "ساعة الأرض" التي انطلقت في معظم دول العالم اليوم.

ويأتي هذا الامر كذلك، تزامنا مع الاحتفال "بساعة الأرض" الذي نظّمته جمعية G بالتعاون مع معظم الجامعات والمدارس في لبنان، عبر اقامة نهار اخضر تحت عنوان: "بحر من البلاستيك" تخلّله كرنفال اخضر ومعرض ساعة الارض.

يذكر أن "ساعة الأرض" هي حملة عالمية ينظمها الصندوق العالمي لحماية الطبيعة بهدف وقف التدهور في البيئة الطبيعية للعالم، وبناء مستقبل يتحمّل فيه كل من الأفراد والشركات والمجتمعات المسؤولية تجاه حماية البيئة وبناء عالم صديق لها. وقد اتخذ الصندوق آخر سبت من شهر آذار من كل سنة موعدا للاحتفال بساعة الأرض، إذ تُطفأ فيه الأنوار بهدف إثارة الانتباه إلى ضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي.