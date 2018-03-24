التيار أطلق حملته الانتخابية - باسيل: نحنا بكرا وهني مبارح فانتخبوا التيار القوي للبنان القوي

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أقر التيار الوطني الحر في مؤتمره السنوي الثالث المنعقد في الفوروم دو بيروت برنامجه الإنتخابي للسنوات الأربعة القادمة.



منذ ساعات الظهر غصّت الطرقات المؤدية إلى مجمع الفوروم دو بيروت بمحازبي ومحبي ومناصري التيار الوطني الحر القادمين من كل لبنان، للمشاركة في حفل إطلاق البرنامج الإنتخابي للتيار.



بدايةً النشيد الوطني، تلاه كلمات شاعرية مؤثرة من الأستاذ حبيب يونس. بعدها كانت كلمة لنائب رئيس التيار للشؤون المالية رومل صابر أبرز ما جاء فيها:





- شكراً لكم جميعاً من أي منطقة أتيتم منها

- من أهم عناصر نجاح مهمتنا هو الإلتزام وعدم الإستسلام رغم كل التحديات والصعاب

- الإلتزام هو النقد بنية التحسين

- إنضم إلى التيار عام 2017 10085 منتسباً جديداً

- السير على طريق المككنة داخل التيار على قدم سياق

- ما كنا لنحقق أهدافنا لولا التزام كافة الهيئات ولولا إيجابيتنا...وما في شي بوقّفنا

- 6 ايار سيكون يوم نصر جديد سنضيفه الى سجلنا الذهبي





بعدها تقدّم منسّق الإنتخابات في التيار الوطني الحر نسيب حاتم ليقطع مع آلاف الحاضرين وعداً للرئيس عون والوزير باسيل قائلاص:" نعد بي الكل الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالإنتصار في 6 أيار".



ثم صدّق المجلس الوطني الحاضر بأكثرية أعضائه ميزانية العام 2017 بعد عرضها عليه، ثم صدّق على اعتماد ميزانية العام 2018.



بعد ذلك تلا نائب رئيس التيار للشؤون السياسية نقولا صحناوي كلمة عدّد فيها الخطوط العريضة لبرنامج التيار الإنتخابي وكان أبرز ما جاء فيها:





- برنامج التيار للأربع سنوات القادمة للبنان القوي يبدأ بمنع التمديد للمجلس النيابي

- تحسين الحياة للمواطنين اللبنانيين عبر إقرار قانون ضمان الشيخوخة

- المتابعة في عملية مكافحة الفساد وتأمين الكهرباء 24/24 وتحسين قطاع التعليم

- المتابعة في عملية التواصل مع المغتربين والسعي لتأمين عودة النازحين

- المتابعة بتحسين وضع المالية العامة بعد إقرار موازنة بعد غياب أكثر من عقد ووقف هدر المال العام

- خفض سعر تذاكر الطيران إلى لبنان ومتابعة العمل على تقوية السياحة في لبنان

بعد ذلك أُقرّ البرنامج الإنتخابي للتيار الوطني الحرّ بأكثرية أعضاء هيئة المجلس الوطني الحاضرين.



أتى وقت إعلان أسماء مرشحي التيار واللوائح التي تضمهم، فتقدّم مقدّم البرامج والمعلّق الرياضي الإعلامي طوني بارود ليعلن الأسماء التي أتت على النحو التالي:





اللائحة المدعومة من التيار في عاليه - الشوف:

سيزار أبي خليل – – إيلي حنا – ماريو عون - غسان عطالله - طارق الخطيب - فريد البستاني- عماد الحاج - طلال ارسلان - مروان حلاوي – مازن ابو ضرغم– علي الحاج – سمير عون

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اللائحة المدعومة من التيار في زحلة: سليم عون - ميشال سكاف – أسعد نكد - ميشال ضاهر - عاصم عراجي - نزار دلول - ماري جان بيلازكجيان

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة جزين - صيدا: زياد اسود – أمل أبو زيد – سليم الخوري – عبد الرحمن البزري – بسام حمود

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اللائحة المدعومة من التيار في بيروت الثانية: إدكار طرابلسي - عدنان طرابلسي - عمر غندور- أمين شري - محمد خواجة - محمد بعاصيري

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة بعبدا: ألان عون - حكمت ديب – ناجي غاريوس – سهيل الأعور – علي عمار – فادي علامه

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة كسروان-جبيل:

شامل روكز -- سيمون أبي رميا - وليد خوري - روجيه عازار- زياد بارود - نعمت افرام - منصور غانم البون – ربيع عواد

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اللائحة المدعومة من التيار في المتن: ابراهيم كنعان - الياس بو صعب - إدغار معلوف - غسان مخيبر- كورين الأشقر- آغوب بقرادونيان -غسان الأشقر- سركيس سركيس

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة الشمال الثالثة: جبران باسيل- بيار رفول - جورج عطالله – غريتا صعب- نعمه ابراهيم - جورج بطرس- سعيد طوق - ميشال معوض - جواد بولس

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اللائحة المدعومة من التيار في عكار: جيمي جبور-أسعد ضرغام-محمد يحيي- محمود شديد- محمود حدارة- مصطفى علي حسين-رياض رحال

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اللائحة المدعومة من التيار في بيروت الأولى: نقولا صحناوي - مسعود الاشقر- طوني بانو - نقولا شماس - هاكوب مارديروس ترزيان -سيرج جوخدربان -الكسندر ماطوسيان - سيبوه قالباكيان

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة الجنوب الثالثة: شادي مسعد - حسين الشاعر - مصطفى بدر الدين - محمد قدوح - هشام جابر

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اللائحة المدعومة من التيار في دائرة بعلبك-الهرمل: ميشال ضاهر- غادة عساف-حسين الحسيني- علي زعيتر - محمد حيدر - شوقي فخري-عباس ياغي - علي صبري حمادة - سعد الحجيري - عبد الله الشل.



وفور الانتهاء من إعلان الأسماء واللوائح اعتلى رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل المنبر ليلقي خطاباً تاريخياً شدد فيه على قيمة التيار وإنجازاته وما ينتظره من إنجازات إضافية وأبرز ما جاء في كلمته:





- تقفون اليوم وحدكم للحفاظ على الدولة

-لو اجتمعت علينا اليوم كل ميليشيات الامس "ما في شي بيوقفنا"

- التيار يبني قوته على قضيته اي تاريخه الذي ليس فيه لا عمالة ولا عمولة ولا دم ولا فساد

-من ماضيه تبعية لا يستطيع ان يعدكم بالسيادة، ورأيناهم امس اين كانوا في ازمة رئيس الحكومة، ومن ماضيه سرقة وخوات لا يستطيع الكلام على محاربة الفساد

-التيار يبني قوته على المأسسة والمشروع وكلمة واحدة تختصر كل شي وهي "القوي"

- ما اجمل شعار الحرية والسيادة والاستقلال ونحن دفعنا ثمنه ولذلك سياستنا الخارجية مستقلة وقاتلنا للنفط حتى تكون اقتصادنا قوي ومزدهر

-رأيتم الفرق مع رئيس قوي بشخصه لكن الاهم القوي بكتلته وشعبه

- لبنان القوي بجيشه والجيش هو عماد الاستراتيجية الدفاعية والشعب والمقاومة من حوله

-لبنان القوي بانتشاره ورسالته ودوره ووقفته على خطوط التناقض وقدرة احتماله واستيعابه

-لبنان القوي بدأ عام ١٩٨٨ مع العماد القوي الذي صار اليوم الرئيس القوي بفضل عنادنا ووفاء اصدقائنا

-سنكمل بعد ٦ ايار من اجل تكتل يكون درع الرئيس وسيفه وهكذا تكون الشراكة: الشريك "ماسك مش ممسوك" والناس تلتف حوله وليس عليه

-مرشحونا انتم اخترتموهم ولم نتخل عن اي احد من التيار لمصلحة حليف وصديق فالتيار اولا، كما اننا لم نرشح من لم يختره التيار

-حيث تعرضنا للخيانة سكتنا للحفاظ على التفاهمات الكبرى... يريدون محاصرتنا لتصغير كتلتنا وقدرة عهدنا ونتمسك بالتفاهم مع الفريق الذي نقوم معه بالمقاومة لكن ليس لتغطية الفساد ونحن على الوعد يا صاحب الوعد الصادق لمحاربة الفساد بعد الانتخابات فانت لم تخل يوما بوعدك

- نأمل في عودة الشراكة على حساب الطمع في البقاع الغربي... والا يستحق ٧٠ الف مواطن في الجنوب التمثيل الصحيح؟ اما بيروت العاصمة فيجب ان تستعيد تمثيلها

- نحن نفكر بالامور الكبيرة وهم بالامور الصغيرة... نحن السياحة الدينية وهم البينغو والزجاج "الفوميه"، نحنا بكرا وهم مبارح، وكما قال الجنرال: هم لبنان الراحل وانتم لبنان الآتي

- لأول مرة سيحمل التيار صوتكم الى المجلس من عكار ولأول مرة يرشح التيار احدا منه من زغرتا ولأهلنا في البترون: لاول مرة منذ ٢٠٠٥ الاول في البترون سيمثل البترون في مجلس النواب وعهدي لكم يا اهلي ان الاقطاع صار على طريق الزوال

-كسروان قلب لبنان والتيار هو قلب كسروان... انتم من اوصل رئيس الجمهورية فهل كان غريبا عنكم؟ لا غريب عن كسروان الا من يخون اهلها ويبيع قرارها خارج الحدود

-المتن على موعد مع تغيير كبير وبعبدا تبقى الرمز وحاضنة القصر فليحض شعبك يا بعبدا نوابك ليكونوا درع قصر الشعب

-اذا كنتم تريدون عودة الجبل الحقيقية انتخبونا لتعود الشراكة وجزين الابية سترفض وضع اليد عليها فمن عرف كيف يصنع الحرية لن يعود الى العبودية والتيار راجع الى زحلة مثل الكهرباء اي ٢٤/٢٤

-في بعلبك-الهرمل رفضنا المقعد الماروني لأننا نرفض ان نفوز به بأصوات غيرنا فإما نفوز بالمقعد الكاثوليكي بأصواتنا او لا نريد

-نحن على الموعد بعد الانتخابات مع من قمنا معه بالشراكة من اجل الاصلاح، لا لشراكة صفقات ولاعادة النازحين وليس الاستفادة منهم، ونحن على الوعد مع الفريق الذي قمنا معه بالمصالحة بعد نهاية الانتخابات ونهاية اكاذيب الفساد والكهرباء والطاقة

- بأصواتكم انتم قادرون على زرع تغيير كبير نحصده في ٦ ايار وعام ٢٠٢٢... لكنهم لا يريدون اصواتكم ولذلك الغوا البطاقة الممغنطة والميغاسنتر وانتم يا اهلنا البعيدين عليكم بالرد عليهم لتحرير قسم من المقاعد التي تآمروا عليها

- ايها المنتشرون الذين رفضوا التمديد لكم لتتسجلوا هذه المرة الصندوق سيذهب اليكم وفي المرة المقبلة سيذهب الصندوق ويحل محله نواب للانتشار

-قامت الدنيا ولم تقعد لأننا طالبنا بنقل المقعد الماروني من طرابلس واليوم ينقلون المرشحين من خارج طرابلس اليها فكفى اهانة لأبناء طرابلس



وختم قائلاً: تريدون العهد القوي ولبنان القوي ام لبنانهم الضعيف؟ انتخبوا لبنان القوي، انتخبوا التيار القوي للبنان القوي





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