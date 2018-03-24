روكز خلال صبحية لمناسبة عيد الأم: لأمهات لبنان أقول تمردن للحق تمردن ضد الفساد تمردن بصوتكن لكرامة وطن

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لفت المرشح للانتخابات النيابية في دائرة كسروان- الفتوح/ جبيل العميد شامل روكز، في كلمة خلال صبحية نسائية في مطعم دون كاستيللو في جونية، إلى قول قداسة البابا فرنسيس: "مجتمع بدون أمهات هو مجتمع غير انساني، لأن الأمهات يعرفن دائما كيف يشهدن للحنان والقوة المعنوية، حتى في أسوأ الأوقات".

وأضاف "الأم هي الوطن الوحيد الذي يتسع ويستوعب كل الناس. المرأة هي محور الحياة. وخلاص البشرية تم عبر مريم العذراء الأم التي حملت يسوع المسيح الذي غير مقاييس الدنيا والعالم كله. وبالنسبة لي المرأة مجموعة عناوين فهي: التحدي والمقاومة والصمود والمستقبل. وأنا أناشد فيكن التمرد لتحدي كل الظلم ضد المرأة. فهذا التمرد يمكن أن يغير مقاييس حقوق المرأة في لبنان. صحيح أننا سمعنا طروحات كثيرة، لكن الأهم يبقى في مساواتها بالرجل لأنها يمكن أن تلعب دورا أهم من الرجل في المجتمعين اللبناني والعالمي، ليس في العديد فقط بل بقدراتها وطاقاتها وبتربيتها للنشء الجديد. والظلم عائق كبير أمام التحدي الذي يمكن أن تخلقه المرأة في نهضة المجتمع اللبناني والدولي بشكل عام".

وقال: "المرأة هي الطبيبة والحقوقية الشرسة التي تدافع عن حقوق الناس. وأصعب شيء هو رشوة امرأة. التحدي لدى المرأة القاضية وصل الى مداه في لبنان. فالقضاة النساء يفقن الرجال، ويوم سئل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تعيين امرأة في موقع مدعي عام جبل لبنان أصر على الأمر. وأعتقد ان القاضية غادة عون هي خيرة النساء القاضيات اللبنانيات، وأقول ذلك عن تجربة. فهي لا ترد إلا على الحق وتعمل بطريقة صحيحة. كذلك فالمرأة الادارية، تسجل نجاحات كبيرة. والمرأة العسكرية في الجيش اللبناني. والمرأة العسكرية الأهم تتمثل بنساء العسكر والضباط في الجيش اللبناني لأنهن تتحملن المعاناة والحياة الصعبة مع عائلاتهن. فهن روح الوطنية الصحيحة اللواتي نستمد منهن القوة".

وتابع: "في هذه اللحظة لا يمكنني إلا أن أتحدث عن أمي. فخلال كل مهماتي العسكرية والحربية في غالبيتها، كانت تعرف أنني لا أحب أن يتصل بي أحد في أوقات المهمة. ففي نهر البارد مثلا وخلال 100 يوم لم تكن تتصل بي بل أنا من كان يطمئنها، وهي كانت تحترم ذلك وكانت تحب أن تحافظ على معنوياتي وقدرتي وتركيزي عاليا. كل التقدير والاحترام لأمي وللتاريخ الصعب الذي امضته معي. ولا يمكن أن أذكر أمي من دون أن أذكر أشخاصا كثيرين عزيزين علي، هن تحديدا نساء وأمهات رفاقي الشهداء الذين استشهدوا في الجيش. ولا أنسى كلماتهن ووصيتهن بأن أكون شاهدا على حق أبنائهن وأزواجهن، واسترجع حقهم وحق رفاقهم وحق لبنان الذي استشهدوا لأجله. ومن هنا أجدد التأكيد ان دم الشهداء أمانة أحملها كما في الحياة العسكرية كذلك في الحياة السياسية".

واستذكر روكز ايضا "الأم المناضلة، أم الشباب الذين يضطرون الى ترك الوطن. وأم شباب يتعلم ولا يجد وظيفة تليق به او صدى لكفاءته في لبنان، وهي تخاف اليوم من ان يهاجر ابنها وسط أزمة البطالة التي يعاني منها البلد. كفاءة اللبنانيين على المحك اليوم امام المسؤولين في الدولة، حيث يجب أن يوظف الأشخاص تبعا لكفاءتهم لا للمحسوبيات. لكل الخائفين على كفاءة أبنائهم والقلقين من خطر المحسوبيات والزبائنية، وعد بأنني لن اوفر لحظة إلا لأكون عند آمالكم لنحول لبنان الى بلد يليق بكم وبأبنائكم وباسمنا نحن كلبنانيين على امتداد العالم. أما المرأة المربية فهي التي تخلق الجيل الجديد وتخلق التمرد وروح الثورة في جيل الشباب، حتى يخلقوا بدورهم النقلة النوعية أكان بتعليمهم او بوظائفهم او بتربيتهم الاجتماعية. ومن هنا التحدي امام المرأة المربية لتخلق جيلا ملؤه التحدي والصلابة وروح المواطنة بتقليص روح الطائفية والمذهبية، فيعيشوا في لبنان بطريقة صحيحة. لنجعل من بلدنا أكثر نظافة وأكثر ترفعا وأكثر ايمانا، فيكون شعبنا وجيلنا أكثر ايمانا بلبنان".

وقال: "التحدي الكبير أمامنا هو في المرحلة القريبة المقبلة، على بعد شهر من الانتخابات النيابية. والمصداقية تقع على عاتق الأمهات والنساء. فأنتن ترفضن وتتحدين وتصمدن. في هذه الظروف مغريات كثيرة، خصوصا المادية. وعبر القانون الانتخابي الجديد فتح المجال أكثر امام هذه المغريات، والتحدي أمامكم اليوم هو للوقوف في وجه هذه المغريات. ومن هنا أقول إن من يشتري صوتكم لن يسأل عنكم لاحقا بل عن أمواله. ولا يفرق الأمر بين من وأين. ففي كل اللوائح رجال أعمال ومتمولون. لكن التحدي هو في أن يلتزم كل منهم امام كل الشعب اللبناني أن أمواله هي للناس بعد الانتخابات، اما تركيزه الآن فهو طرح مشروعه وطروحاته ليكون ممثلا للشعب اللبناني بطريقة صحيحة، من خلال مواقف ديمقراطية وترك الحرية للشعب اللبناني في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. واختيار المناسب هو أمانة لدى كل أم وصبية منكم ولدى كل رجل. فالندوة البرلمانية تفرز مجلس الوزراء ورئاسة جمهورية. ولتكون الطبقة السياسية نظيفة يجب أن تكون قد وصلت بصوتكم أنتم بكل حرية وفعالية. وأنتم مسؤولون عن كل صوت في صندوق الاقتراع، فلا يعود مجال للشكوى من أداء اي من المسؤولين، فتتحملوا مسؤولية تصويتكم".

وأشار إلى أن "محاربة الفساد هي استباقية. وهذا يعني عدم اختيار أشخاص يعممون الفساد بالرشاوى وشراء الأصوات، بل اختيار اشخاص نظيفين لأن من يفسد في البداية يصبح أفسد لاحقا. ويقول جبران خليل جبران: "الأم هي كل شي في الحياة، هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف". لنكن الى جانب شبابنا، وكونوا مصرين على الأمومة الصالحة لخلق جيل مختلف نظيف ورياضي وبيئي ويحب لبنان وكل الشعب اللبناني، مؤمنا بقيمكم ليكون لبنان أفضل".

وختم: "صحيح يقولون إن "الدني أم" لكنني مؤمن بأن الدنيا هي ربع الأم، بالنسبة الى عطاءاتها. لذلك فلكل أم أقول: كوني المرأة المتمردة، الحنونة، القوية. ولأمهات لبنان أقول: تمردن في الجامعة، في العمل. تمردن للوطن، تمردن للحق، تمردن قبل الانتخابات ضد الفساد، وبكرا جايي الانتخابات، تمردن بصوتكن لكرامة وطن".