العميد شامل روكز خلال صبحية لمناسبة عيد الأم: آمل في أن يكون ربيع لبنان الآتي ربيعاً حقيقياً

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العميد شامل روكز خلال صبحية لمناسبة عيد الأم:محاربة الفساد استباقية والتحدي هو في صمود اللبنانيين أمام المغريات المادية

آمل في أن يكون ربيع لبنان الآتي ربيعاً حقيقياً

أمل العميد شامل روكز في أن يكون ربيع لبنان الآتي ربيعاً حقيقياً. وخلال صبحية لمناسبة عيد الأم، شدد على أن محاربة الفساد هي استباقية، من خلال عدم اختيار أشخاص يعممون الفساد بالرشاوى وشراء الأصوات، بل الأشخاص النظيفين لأن من يفسُد في البداية يصبح أفسد لاحقاً.

وأكد العميد روكز أهمية دور المرأة المربية لأنها تخلق التمرد وروح الثورة في جيل الشباب، مشيراً الى أن التحدي الكبير أمامنا في المرحلة القريبة المقبلة، هو في رفض اللبنانيات وتحدّيهن وصمودهنّ أمام المغريات، المادية خصوصاً التي فتح المجال أمامها القانون الانتخابي الجديد. وجدد العميد روكز القول إن من يشتري أصوات اللبنانيين لن يسأل عنهم بعد الانتخابات بل عن أمواله، مشدداً على اللبنانيين مسؤولون عن فلا يعود مجال للشكوى لاحقاً من آداء اي من المسؤولين.

وجاء في كلمة العميد شامل روكز:

يقول قداسة البابا فرنسيس: "مجتمع بدون أمّهات هو مجتمع غير انسانيّ، لأنّ الأمّهات يعرفْنَ دائماّ كيف يشهدْنَ للحنان والقوّة المعنويّة، حتّى في أسوأ الأوقات".

الأم هي الوطن الوحيد الذي يتّسع ويستوعب كل الناس. المرأة هي محور الحياة. وخلاص البشريّة تمّ عبر مريم العذراء الأم التي حملت يسوع المسيح الذي غيّر مقايسس الدنيا والعالم كله.

بالنسبة لي المرأة مجموعة عناوين: انها التحدي والمقاومة والصمود والمستقبل.

أناشد فيكنّ التمرد لتحدي كل الظلم ضد المرأة. فهذا التمرد يمكن أن يغير مقاييس حقوق المرأة في لبنان. صحيح أننا سمعنا طروحات كثيرة، لكن الأهم يبقى في مساواتها بالرجل لأنها يمكن أن تلعب دوراً أهم من الرجل في المجتمعين اللبناني والعالمي، ليس في العديد فقط بل بقدراتها وطاقاتها وبترتبيتها للنشأ الجديد. والظلم عائق كبير أمام التحدي الذي يمكن أن تخلقه المرأة في نهضة المجتمع اللبناني والدولي بشكل عام.

المرأة هي الطبيبة والحقوقية الشرسة التي تدافع عن حقوق الناس. وأصعب شيء هو رشوة امرأة. التحدي لدى المرأة القاضية وصل الى مداه في لبنان. فالقضاة النساء يفوقون الرجال، ويوم سئل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تعيين امرأة في موقع مدعي عام جبل لبنان أصرّ على الأمر. وأعتقد ان القاضية غادة عون هي خيرة النساء القاضيات اللبنانيات، وأقول ذلك عن تجربة. فهي لا ترد إلا على الحق وتعمل بطريقة صحيحة.

المرأة الادارية، تسجل نجاحات كبيرة. وكذلك المرأة العسكرية في الجيش اللبناني. والمرأة العسكرية الأهم هن نساء العسكر والضباط في الجيش اللبناني لأنهن تتحملن المعاناة والحياة الصعبة مع عائلاتهن. فهن روح الوطنية الصحيحة اللواتي نستمد منهن القوة.



وفي هذه اللحظة لا يمكنني إلا أن أتحدث عن أمي. فخلال كل مهماتي العسكرية والحربية في غالبيتها، كانت تعرف أنني لا أحب أن يتصل أحد بي في أوقات المهمة. ففي نهر البارد مثلاً وخلال 100 يوم لم تكن تتصل بي بل أنا من كان يطمئنها، وهي كانت تحترم ذلك وكانت تحب أن تحافظ على معنوياتي وقدرتي وتركيزي عالياً. كل التقدير والاحترام لأمي وللتاريخ الصعب الذي امضته معي.



ولا يمكن أن أذكر أمي من دون أن أذكر أشخاصاً كثيرين عزيزين علي، هنّ تحديداً نساء وأمهات رفاقي الشهادء الذين استشهدوا في الجيش. ولا أنسى كلماتهن ووصيتهن بأن أكون شاهداً على حق أبنائهن وأزواجهن، واسترجع حقهم وحق رفاقهم وحق لبنان الذي استشهدوا لأجله. ومن هنا أجدد التأكيد ان دم الشهداء أمانة أحملها كما في الحياة العسكرية كذلك في الحياة السياسية.



استذكر ايضاً الأم المناضلة، أم الشباب الذين يضطرون الى ترك الوطن. وأم شباب يتعلّم ولا يجد وظيفة تليق به او صدى لكفاءته في لبنان، وهي تخاف اليوم من ان يهاجر ابنها وسط أزمة البطالة التي يعاني منها البلد. كفاءة اللبنانيين على المحك اليوم امام المسؤولين في الدولة، حيث يجب أن يوظف الأشخاص تبعاً لكفاءتهم لا للمحسوبيات. لكل الخائفين على كفاءة أبنائهم وقلقين من خطر المحسوبيات والزبائنية، وعد بأنني لن اوفر لحظة إلا لأكون عند آمالكم لنحول لبنان الى بلد يليق بكم وبأبنائكم وباسمنا نحن كلبنانيين على امتداد العالم.



أما المرأة المربية فهي التي تخلق الجيل الجديد وتخلق التمرد وروح الثورة في جيل الشباب، حتى يخلقوا بدورهم النقلة النوعية أكان بتعليمهم او بوظائفم او بتربيتهم الاجتماعية. ومن هنا التحدي امام المرأة المربية لتخلق جيلاً ملؤه التحدي والصلابة وروح المواطنة بتقليص روح الطائفية والمذهبية، فيعيشوا في لبنان بطريقة صحيحة. لنجعل من بلدنا أكثر نظافة وأكثر ترفعاً وأكثر ايماناً، فيكون شعبنا وجيلنا أكثر ايماناً بلبنان.

التحدي الكبير أمامنا هو في المرحلة القريبة المقبلة، على بعد شهر عن الانتخابات النيابية. والمصداقية تقع على عاتق الأمهات والنساء. فأنتن ترفضن وتتحدّين وتصمدن. في هذه الظروف مغريات كثيرة، خصوصاً المادية. وعبر القانون الانتخابي الجديد فُتح المجال أكثر امام هذه المغريات، والتحدي أمامكم اليوم هو للوقوف في وجه هذه المغريات. ومن هنا أقول إن من يشتري صوتكم لن يسأل عنكم لاحقاً بل عن أمواله. ولا يفرق الأمر بين من وأين.ففي كل اللوائح رجال أعمال ومتمولون. لكن التحدي هو في أن يلتزم كل منهم امام كل الشعب اللبناني أن أمواله هي للناس بعد الانتخابات، اما تركيزه الآن فهو طرح مشروعه وطروحاته ليكون ممثلاً للشعب اللبناني بطريقة صحيحة، من خلال مواقف ديمقراطية و ترك الحرية للشعب اللبناني في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. واختيار المناسب هو أمانة لدى كل أم وصبية منكم ولدى كل رجل. فالندوة البرلمانية تفرز مجلس الوزراء ورئاسة جمهورية. ولتكون الطبقة السياسية نظيفة يجب أن تكون قد وصلت بصوتكم أنتم بكل حرية وفعالية. وأنتم مسؤولون عن كل صوت في صندوق الاقتراع، فلا يعود مجال للشكوى من آداء اي من المسؤولين، فتتحملوا مسؤولية تصويتكم.



محاربة الفساد هي استباقية. وهذا يعني عدم اختيار أشخاص يعممون الفساد بالرشاوى وشراء الأصوات، بل اختيار اشخاص نظيفين لأن من يفسد في البداية يصبح أفسد لاحقاً.

يقول جبران خليل جبران: "الأمّ هي كلّ شي في الحياة، هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوّة في الضعف".

لنكن الى جانب شبابنا، وكونوا مصرين على الأمومة الصالحة لخلق جيل مختلف نظيف ورياضي وبيئي ويحب لبنان وكل الشعب اللبناني، مؤمناً بقيمكم ليكون لبنان أفضل.



صحيح يقولون أن "الدني أمّ" لكنني مؤمن بأن الدنيا هي ربع الأم، بالنسبة الى عطاءاتها.

لكل أم أقول: كوني المرأة المتمرّدة، الحنونة، القويّة. ولأمهات لبنان أقول: تمرّدن في الجامعة، في الشغل. تمرّدن للوطن، تمرّدن للحقّ، تمرّدن قبل الانتخابات ضدّ الفساد، وبكرا جايي الانتخابات، تمرّدن بصوتكن لكرامة وطن.