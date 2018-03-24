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بالأسماء - مرشحو التيار القوي و حلفائه لإنتخابات 2018

24
MARCH
2018
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أطلق التيار الوطني الحر في حفل حاشد في الفوروم دو بيروت حملته الإنتخابية و أعلن عن أسماء المرشحين :

 

 

 بيروت الأولى: 
نقولا صحناوي - مسعود الاشقر- طوني بانو - نقولا شماس - هاكوب مارديروس ترزيان -سيرج جوخدربان -الكسندر ماطوسيان - سيبوه قالباكيان

 

 

بيروت الثانية :
إدكار طرابلسي - عدنان طرابلسي - عمر غندور- أمين شري - محمد خواجة - محمد بعاصيري

 

 

جزين - صيدا : 
زياد اسود – أمل أبو زيد – سليم الخوري – عبد الرحمن البزري – بسام حمود

 

 

زحلة : 
سليم عون - ميشال سكاف – أسعد نكد - ميشال ضاهر - عاصم عراجي - نزار دلول - ماري جان بيلازكجيان

 

 

بعلبك-الهرمل:
ميشال ضاهر-حسين الحسيني- علي زعيتر - محمد حيدر - شوقي فخري-عباس ياغي - علي صبري حمادة - سعد الحجيري - عبد الله الشل-غادة عساف

 

 

كسروان-جبيل:
شامل روكز -- سيمون أبي رميا - وليد خوري - روجيه عازار- زياد بارود - نعمت افرام - منصور غانم البون – ربيع عواد

 

 

 المتن : 
ابراهيم كنعان - الياس بو صعب - إدغار معلوف - غسان مخيبر- كورين الأشقر- آغوب بقرادونيان -غسان الأشقر- سركيس سركيس

 

 

بعبدا : 
ألان عون - حكمت ديب – ناجي غاريوس – سهيل الأعور – علي عمار – فادي علامه

 

 

عاليه - الشوف:
-سيزار أبي خليل – إيلي حنا – ماريو عون - غسان عطالله - طارق الخطيب - فريد البستاني- عماد الحاج - طلال ارسلان - مروان حلاوي – مازن ابو ضرغم– علي الحاج – سمير عون

 

 

عكار:
جيمي جبور-أسعد ضرغام-محمد يحيي- محمود شديد- محمود حدارة- مصطفى علي حسين-رياض رحال

 

 

الشمال الثالثة:
جبران باسيل- بيار رفول - جورج عطالله - سعيد طوق - ميشال معوض - جواد بولس - جورج بطرس - غريتا صعب -نعمه ابراهيم

 

 الجنوب الثالثة:

شادي مسعد - حسين الشاعر - مصطفى بدر الدين  - محمد قدوح - هشام جابر

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