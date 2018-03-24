بالأسماء - مرشحو التيار القوي و حلفائه لإنتخابات 2018

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أطلق التيار الوطني الحر في حفل حاشد في الفوروم دو بيروت حملته الإنتخابية و أعلن عن أسماء المرشحين :

بيروت الأولى:

نقولا صحناوي - مسعود الاشقر- طوني بانو - نقولا شماس - هاكوب مارديروس ترزيان -سيرج جوخدربان -الكسندر ماطوسيان - سيبوه قالباكيان

بيروت الثانية :

إدكار طرابلسي - عدنان طرابلسي - عمر غندور- أمين شري - محمد خواجة - محمد بعاصيري

جزين - صيدا :

زياد اسود – أمل أبو زيد – سليم الخوري – عبد الرحمن البزري – بسام حمود

زحلة :

سليم عون - ميشال سكاف – أسعد نكد - ميشال ضاهر - عاصم عراجي - نزار دلول - ماري جان بيلازكجيان

بعلبك-الهرمل:

ميشال ضاهر-حسين الحسيني- علي زعيتر - محمد حيدر - شوقي فخري-عباس ياغي - علي صبري حمادة - سعد الحجيري - عبد الله الشل-غادة عساف

كسروان-جبيل:

شامل روكز -- سيمون أبي رميا - وليد خوري - روجيه عازار- زياد بارود - نعمت افرام - منصور غانم البون – ربيع عواد

المتن :

ابراهيم كنعان - الياس بو صعب - إدغار معلوف - غسان مخيبر- كورين الأشقر- آغوب بقرادونيان -غسان الأشقر- سركيس سركيس

بعبدا :

ألان عون - حكمت ديب – ناجي غاريوس – سهيل الأعور – علي عمار – فادي علامه

عاليه - الشوف:

-سيزار أبي خليل – إيلي حنا – ماريو عون - غسان عطالله - طارق الخطيب - فريد البستاني- عماد الحاج - طلال ارسلان - مروان حلاوي – مازن ابو ضرغم– علي الحاج – سمير عون

عكار:

جيمي جبور-أسعد ضرغام-محمد يحيي- محمود شديد- محمود حدارة- مصطفى علي حسين-رياض رحال

الشمال الثالثة:

جبران باسيل- بيار رفول - جورج عطالله - سعيد طوق - ميشال معوض - جواد بولس - جورج بطرس - غريتا صعب -نعمه ابراهيم

الجنوب الثالثة:

شادي مسعد - حسين الشاعر - مصطفى بدر الدين - محمد قدوح - هشام جابر