بالأسماء - ستة وثمانون مرشحا حزبيا وحليفا في 12 دائرة من اصل 15

أطلق التيار الوطني الحر في حفل حاشد في الفوروم دو بيروت حملته الإنتخابية و أعلن عن أسماء المرشحين :
بيروت الأولى:
نقولا صحناوي - مسعود الاشقر- طوني بانو - نقولا شماس - هاكوب مارديروس ترزيان -سيرج جوخدربان -الكسندر ماطوسيان - سيبوه قالباكيان
بيروت الثانية :
إدكار طرابلسي - عدنان طرابلسي - عمر غندور- أمين شري - محمد خواجة - محمد بعاصيري
جزين - صيدا :
زياد اسود – أمل أبو زيد – سليم الخوري – عبد الرحمن البزري – بسام حمود
زحلة :
سليم عون - ميشال سكاف – أسعد نكد - ميشال ضاهر - عاصم عراجي - نزار دلول - ماري جان بيلازكجيان
بعلبك-الهرمل:
ميشال ضاهر-حسين الحسيني- علي زعيتر - محمد حيدر - شوقي فخري-عباس ياغي - علي صبري حمادة - سعد الحجيري - عبد الله الشل-غادة عساف
كسروان-جبيل:
شامل روكز -- سيمون أبي رميا - وليد خوري - روجيه عازار- زياد بارود - نعمت افرام - منصور غانم البون – ربيع عواد
المتن :
ابراهيم كنعان - الياس بو صعب - إدغار معلوف - غسان مخيبر- كورين الأشقر- آغوب بقرادونيان -غسان الأشقر- سركيس سركيس
بعبدا :
ألان عون - حكمت ديب – ناجي غاريوس – سهيل الأعور – علي عمار – فادي علامه
عاليه - الشوف:
-سيزار أبي خليل – إيلي حنا – ماريو عون - غسان عطالله - طارق الخطيب - فريد البستاني- عماد الحاج - طلال ارسلان - مروان حلاوي – مازن ابو ضرغم– علي الحاج – سمير عون
عكار:
جيمي جبور-أسعد ضرغام-محمد يحيي- محمود شديد- محمود حدارة- مصطفى علي حسين-رياض رحال
الشمال الثالثة:
جبران باسيل- بيار رفول - جورج عطالله - سعيد طوق - ميشال معوض - جواد بولس - جورج بطرس - غريتا صعب -نعمه ابراهيم
الجنوب الثالثة:
شادي مسعد - حسين الشاعر - مصطفى بدر الدين - محمد قدوح - هشام جابر