بالصور- بو صعب وأهالي ضهور الشوير الى الفوروم...بالبوسطة

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انطلق وفد من أهالي ضهور الشوير مع الوزير السابق الياس بو صعب، بالبوسطة، نحو الفوروم دو بيروت حيث مهرجان اعلان المرشيحن والبرنامج الانتخابي للتيار الوطني والحلفاء على لوائحه.

ونشر بو صعب صوراً من داخل "البوسطة" مع الأهالي الذين يرتدون القبعات والقمصان التي طبعت عليها صور الوزير السابق، المرشح الحالي للانتخابات النيابية عن المقعد الارثوذكسي في المتن. وكتب بو صعب: "الْيَوْم بلش مشوار جديد... و متل كل مشوار رح يكون مكلل بالصدق والعطاء لخدمة المجتمع والوطن ولمستقبل أفضل لمن اؤمن بهم شابات وشباب لبنان، و متل ايّام المدرسة بلش المشوار بالبوسطة..."