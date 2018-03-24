توافد الحشود على الفوروم دو بيروت قبيل إطلاق التيار للحملة الإنتخابية

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يطلق التيار الوطني الحر بعد قليل مؤتمره الوطني الثالث وحملته الانتخابية واسماء مرشحيه وحلفائه وبرنامجه الانتخابي.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الإستعدادات استكملت لبدء الحفل في الفوروم دو بيروت حيث تتوافد الحشود الى مكان الحفل بالسيارات والباصات، رافعين اعلام التيار وصور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصور المرشحين، وعلى وقع الاناشيد ياخذ الحضور اماكنهم في الصالة، حيث ارتفعت شاشة عملاقة كتب عليها "التيار القوي للبنان القوي" على منصة وضعت عليها الكراسي للمرشحين وفي خلفيتها العلم اللبناني واعلام التيار الوطني الحر وعلقت في ارجاء القاعة اسماء الدوائر الانتخابية.