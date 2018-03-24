وجود رئيس جمهورية قوي في قصر بعبدا فرصة استثنائية.. صحناوي: تاريخنا يثبت ان لا شيء يردعنا

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لفت نائب رئيس التيار الوطني الحر المرشح عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الاولى الوزير نقولا صحناوي الى ان التيار الوطني الحر قوي بعزم المنتسبين اليه والكتلة الشعبية التي تدعمه والى أن ذهنيته ما زالت ذهنية المناضل التي تستكمل اليوم في التعامل مع الصعوبات خلال مسيرة بناء الدولة.

وخلال مقابلة عبر برنامج “ مدى الصوت “ من إذاعة صوت المدى بحضور الماكنة الانتخابية للتيار الوطني الحر أشار صحناوي الى ان فريقه أراد ان يحصل على كتلة وازنة في البرلمان لتحقيق المشاريع لكنه اصطدم بالتمديد إنما عبّر عن اقتناعه أن الشعب سيعطي الثقة في الانتخابات النيابية المقبلة لمن يستحق.

وعن التيار القوي أضاف أن تاريخنا يثبت ان لا شيء يردعنا وقد تغلبنا على جزء كبير من التحديات المفروضة على البلد وبرهنا أن لدينا استراتيجية واضحة في هذا الاطار.

ورداً على سؤال عن استخدام الدولة لتحقيق بعض الخدمات الانتخابية الخاصة بحزبه أوضح صحناوي أن الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بمنع التوظيف في الادارات العامة وأكد أن التيار لا يجيّر قدرات الدولة لحساباته الانتخابية مطالباً بعدم الاستسهال بعقول الناس ونشر الشائعات.

صحناوي رأى ان لرئيس الجمهورية الحق بأن يكون لديه كتلة وازنة في البرلمان وفي الحكومة كما في كل دول العالم واعتبر انه من الطبيعي أن يعمل التيار الوطني الحر على الحصول على كتلة كبيرة في البرلمان وفي الحكومة لدعم العهد وتحقيق برنامجه ومشاريعه، مؤكداً ان رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع وانه سيكون على الحياد في الانتخابات النيابية.

ووصف صحناوي وجود رئيس جمهورية قوي في قصر بعبدا بالفرصة الاستثنائية حيث ان التاريخ يفرز شخصاَ مثله مرة كل الف عام لذا يجب الاستفادة من وجوده اليوم لتحقيق المشاريع المستحيلة لافتاً الى ان الدعم يأتي من رحم التيار ويعزز في البرلمان والحكومة بالانجازات.

وأوضح صحناوي أن على الاجهزة الامنية القيام بواجبها بحماية البلد فالاوليات معروفة وهي مكافحة الارهاب والخطر الاسرائيلي ومراقبة المخيمات مشيراً الى ان لا علاقة بين الامن والانتخابات ، كما شرح أن التحالفات التي شهدها البلد جاءت بناء على استراتيجية اعتمدها التيار الوطني الحر والافرقاء الآخرين حيث ترك هامش التحالف حراً مع فريق في مكان ما ومع آخر في مكان آخر ، وأكد انه بالرغم من بعض الفروقات مع حزب الله فالتقارب الاستراتيجي بينه وبين التيار سيبقى قائماً ، أما ورقة النوايا مع القوات اللبنانية فقال صحناوي إنها قائمة أيضاً ولا شيء يمنع من استكمال مسيرة التعاون في البرلمان بعد الانتخابات بالرغم من وجود التنافس الانتخابي بين الفريقين.

وعن موقف بكركي اعتبر انه من مصلحتها ان يكون العهد قوياً والمسيحيون متحدون لتحقيق اجندة لبنان وبناء الدولة.

وقال في سياق آخر إننا ذاهبون حتى النهاية في ملف مكافحة الفساد حيث ان هناك ارادة صلبة لانجاح هذا المشروع وهو ما بدأناه ضد أكبر الرموز التي لا تخيفنا ، ولكننا نسعى للوصول الى نتائج فعالة لذلك ننتظر انتهاء الانتخابات لانه كما قال الرئيس عون العهد سيبدأ من بعدها.

صحناوي أضاف اننا لسنا خائفين من عدم تحقيق النتائج المرجوة بعد الانتخابات فكتلتنا ستكون وازنة وارقامنا جيدة والحكومة المقبلة ستنجز تغييراً واصلاحاً سريعين.

وفي ملف الكهرباء أكد ان العمل جار على تأمينها بالرغم من الجميع لان هذه الخدمة هي للبنانيين وليس للتيار الوطني الحر وتمنى لو اعطيت الاموال لمعمل دير عمار لان التغذية لكانت قد تحسنت منذ سنوات وقال : من حرمنا من الكهرباء قاصصنا جميعاً ويجب ان نصوت ضده .

وتحدث صحناوي عن مشروعه الانمائي المؤلف من ١٤ مشروعاً واعتبر أن في كل دول العالم العاصمة تأخذ كل الامكانيات أما في بيروت فالعاصمة هي من المناطق التي تطالب بإنماء متوازن وقال : “ أنا مواطن عادي ، ولدت في الدائرة الاولى وتربيت وكبرت فيها ، واعرف شوارعها كلها ، والمقاومة تعني لنا جميعاً ولم نترك المنطقة بالرغم من الحرب . كل عائلات بيروت دفعت فاتورة الدم والكل يعني لهم ان تصمد المنطقة واليوم الصمود يكون اقتصادي اجتماعي من خلال تأمين الخدمات اللازمة لاهلها .”

وعن نتائج الانتخابات اعتبر صحناوي ان النتيجة ستظهر ان لائحة التيار ستحصل على اغلبية النواب في هذه الدائرة ، لان حظوظ المرشحين كبيرة كما ان الاحزاب ستثبت انها قادرة على اعطاء المنطقة حقها بالخدمات بعيداً عن الزعامات والاقطاع .

وعما ستتضمنه اول كلمة سيلقيها في المجلس النيابي أجاب صحناوي : أول كلمة في المجلس النيابي ستتضمن شكراً للناخبين على ثقتهم وسأقول لهم حاكمونا على افعالنا ، واول المشاريع التي سيتبناها هي المشاريع التربوية من زاوية تطوير المناهج، كما عبّر عن رغبته بان يكون فاعلا في كل اللجان بحيث يستطيع خدمة الدائرة الاولى بشكل أفضل ، وأضاف ان كل ما يضر بكرامة اللبنانيين يخرجه من الهيئة العامة ، كما أنه ليس مع فصل النيابة عن الوزارة ويصوت ضد منع المخصصات عن النواب لان ذلك يعزز الفساد، ولرئاسة مجلس النواب يصوت للشخص الذي يتم الاتفاق على اختياره ضمن الحزب.