موظفو مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار يعلنون اﻹلتزام باﻹضراب العام والمفتوح بدءاً من نهار اﻹثنين

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صدر بيان عن موظفي مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار جاء فيه:

بعد صدور البيان الرسمي عن الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان الذي دعا إلى اﻹضراب العام والمفتوح في كل المستشفيات الحكومية وإغلاق كافة المداخل بدءاً من نهار اﻹثنين 26/03/201، وذلك بعد التلكؤ الواضح من الدولة مجتمعة بعدم إصدار المراسيم التطبيقية للمستشفيات الحكومية بعد مرور سبعة أشهر على صدور القانون 46، لذلك، يعلن موظفو المستشفى اﻹلتزام باﻹضراب العام والمفتوح مع المشاركة في اعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من اليوم نفسه، ونعتذرمن أهلنا الكرام لعدم إستقبال المرضى باستثناء الحاﻻت الطارئة التي تحدد طبياً.