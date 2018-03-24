أبي رميا من أدونيس وعين جرين: وثيقة التفاهم مع حزب الله باقية الى ما بعد يوم القيامة

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أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا "انتفاهم التيار الوطنيّ الحرّ مع حزب الله ثابت ولن يمس وهو باق الى ما بعد يوم القيامة"، وقال:"قد نتواجد مع حزب الله على لوائح مختلفة إنما سنعود ونلتقي حتما في مجلس النواب في 6 أيار لاستكمال المسيرة معاً".

وأشار أبي رميا في لقاء جمعه مع أهالي عين جرين وأدونيس جبيل الى "أن طبيعة قانون الانتخابات فرضت علينا ان نتواجه انتخابياً مع حزب الله في بعض الدوائر"، واضعاً هذا التنافس "في خانة التنافس الانتخابي الديمقراطي الشريف"، وأضاف "وثيقة التفاهم مع حزب الله حصّنت الاستقرار في لبنان ورسّخت ثقافة العيش المشترك".

وختم أبي رميا لقائه في أدونيس وعين جرين داعياً الأهالي "للتصويت بكثافة للوائح التغيير والإصلاح لتجديد العهد لنهج الرئيس العماد ميشال عون".