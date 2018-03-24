وديع كنعان يتابع ورشة السياحة الدينية مع "اجران قانا"

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في سياق متابعته لملف السياحة الدينية، استقبل وديع كنعان، في مكتبه في الجديدة، وفدا من جمعية "اجران قانا" برئاسة ريشار سماحة وعضوية توفيق الحاج وكبريال هرموش وروبير كنعان وحضور الدكتور انطوان الخوري حرب ، وجرى عرض لملف قانا والاجراءات المطلوبة لتعزيز هذا المعلم السياحي الديني، ووضعه على خريطة السياحة الدينية العالمية.

كذلك عرض الوفد على كنعان العمل على انشاء صندوق لدعم مشاريع الابحاث السياحية الثقافية، واعداد منشورات تسويقية جديدة بالتعاون مع وزارة السياحة باللغة العربية واللغات الاجنبية.

وشرح كنعان للوفد المشاريع التي يتم العمل عليها بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص السياحي والرؤية التي عرضها على المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفته رئيسا للجنة السياحة في المجلس، والتي تهدف الى سياسة سياحية متكاملة في سياق السعي الى تحقيق سياحة ال4 فصول، من خلال السياحة الدينية.

كذلك تمت مناقشة التوصيات الصادرة عن "مؤتمر الطاقة الوطنية" LNE، بهدف اشراك الوفد في ورشة العمل القائمة في سياق سنة السياحة الدينية 2018.