living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وديع كنعان يتابع ورشة السياحة الدينية مع "اجران قانا"

24
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في سياق متابعته لملف السياحة الدينية، استقبل وديع كنعان، في مكتبه في الجديدة، وفدا من جمعية "اجران قانا" برئاسة ريشار سماحة وعضوية توفيق الحاج وكبريال هرموش وروبير كنعان وحضور الدكتور انطوان الخوري حرب  ، وجرى عرض لملف قانا والاجراءات المطلوبة لتعزيز هذا المعلم السياحي الديني، ووضعه على خريطة السياحة الدينية العالمية. 
 
كذلك عرض الوفد على كنعان العمل على انشاء صندوق لدعم مشاريع الابحاث السياحية الثقافية، واعداد منشورات تسويقية جديدة بالتعاون مع وزارة السياحة باللغة العربية واللغات الاجنبية. 
 
وشرح كنعان للوفد المشاريع التي يتم العمل عليها بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص السياحي والرؤية التي عرضها على المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفته رئيسا للجنة السياحة في المجلس، والتي تهدف الى سياسة سياحية متكاملة في سياق السعي الى تحقيق سياحة ال4 فصول، من خلال السياحة الدينية.
 
كذلك تمت مناقشة  التوصيات الصادرة عن "مؤتمر الطاقة الوطنية" LNE، بهدف اشراك الوفد في ورشة العمل القائمة في سياق سنة السياحة الدينية 2018.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout