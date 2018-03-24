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امطار غزيرة وعواصف رعدية - هكذا سيودعنا آذار.. وماذا عن طقس الشعانين؟

24
MARCH
2018
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المرتفع على شبه الجزيرة العربية بسبب نشاط المرتفع الشبه مداري ومن المنتظر ان يطلق رياحاً مدارية دافئة نحو لبنان وسوريا وفلسطين وسيناء والأردن اعتباراً من صباح الإثنين فترتفع درجات الحرارة مجدداً مصحوبة بالغبار الأبيض.
 
يتأثر لبنان برياح غربية مصدرها اليونان وبحر كريت حيث تسيطر كتل باردة تسبب بتساقط الثلوج في بلغاريا ورومانيا، لذلك سوف تتراجع درجات الحرارة مع ازدياد سرعة الرياح يوم السبت ظهراً حين تلامس 65 كلم تقريباً وتتراجع سرعتها فجر الأحد ويتحوّل الطقس الى غائم ومعتدل ساحلاً وبقاعاً.
طقس يوم الأحد:
غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة.
على الساحل: 22 نهاراً و 14 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 9 ليلاً
في البقاع: 20 نهاراً و 10 ليلاً
الرطوبة: 80%
الرياح: غربية سرعتها 10 كلم في الساعة.
الضغط الجوي 1020hpa
رياح جنوبية شرقية تشتد اعتباراً من صباح الاثنين وترفع درجات الحرارة قبل ان تصل امطار المتوسط يوم الأربعاء تترافق مع كتل رطبة من البحر الأحمر ستشكل منخفضاً جوّيا بين لبنان وسوريا والأردن تكون امطاره غزيرة في البقاع مصحوبة بعواصف رعدية. هكذا سيودعنا آذار،
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