تدمير ضريح "مار مارون" في براد شمال حلب

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دُمر ضريح القديس مار مارون المعروف بـ "أبو المورانة" في قرية براد شمال غرب حلب والتي كان من المفترض أن تشكل قبل بدء الحرب على سوريا "محجاً" لأكثر من 6 ملايين ماروني يقيمون في لبنان وبلاد الاغتراب.

وقالت مصادر أهلية في براد أن الطيران التركي شن غارات جوية اول أمس الأربعاء على المواقع الأثرية في القرية وتسبب بتدمير ضريح مار مارون وكنيسة جوليانس المقابلة له، وهما أهم أثرين تاريخيين في المنطقة ويعودان للقرن الرابع ميلادي.

ويقع قبر مار مارون، الذي توفي سنة 410 للميلاد، داخل كنيسة صغيرة شيدت فوقه ولم يبق لها أثر، وكشف الضريح على العوامل الجوية بعد رفع غطاءه منذ مدة طويلة. أما كنيسة جوليانس فحافظت على بنيتها الإنشائية وكانت تستقطب أتباع القديس والسائرين على نهجه لفترة طويلة.