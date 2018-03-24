عيد الأمهات: في سجن رومية

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بمناسبة عيد الأمهات، نظّمت جمعية عدل ورحمة في سجن رومية لقاءً بين السجناء المحكومين وأمهاتهم في قاعة "الدار"، وهي المكان المخصص لالتقاء السجناء بعائلاتهم. تخلل اللقاء نشاطات ترفيهيّة تقاسموا بعدها الحلوى احتفالاً بالمناسبة. وكان اللقاء مؤثّراً للطرفين، لا سيّما أنّ بعض الأمهات المشاركات يلتقين بأولادهنّ بعد مرور أعوام طويلة.

بالمناسبة، أشاد رئيس جمعية عدل ورحمة، الأب د. نجيب بعقليني، بتضحيات الأمهات ومحبتهنّ، متمنيّاً لهنّ الصحة والعافية، ومما قاله: "عيد الأمّ هو عيد الحبّ والحياة والتضحية والعطف والحنان". كما أثنى على توبة وندامة المحكومين وقبولهم لعملية التأهيل، فيما شكر قوى الأمن الداخلي على تعاونهم في إنجاح هذا اللقاء.