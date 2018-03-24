إنتخابات 2018 - بالأسماء والأعضاء : - 13 لائحة جديدة قبل يوم واحد من إقفال باب التسجيل

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سجل في اليوم الثاني، لقبول طلبات اللوائح الانتخابية النيابية دورة 2018، في المديرية العامة للشؤون السياسية في الصنائع، 13 لائحة جديدة موزعة على مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني، ولكن بين دوائر الشمال الأولى (عكار)، والبقاع الأولى (زحلة) والبقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) والبقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) ودائرة الجنوب الثانية (الزهراني صور) والجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وحاصبيا).

وبذلك تكون بورصة تسجيل اللوائح في الداخلية رست على 19 لائحة خلال يومي الخميس والجمعة، يضاف إليها 7 لوائح كانت سجلت قبل ذلك، فيكون المجموع 26 لائحة، قبل يوم واحد من اقفال باب تسجيل اللوائح منتصف ليل الاثنين المقبل.

وأولى اللوائح التي سجلت، قدمها النائب السابق يحيى شمص، تحت اسم «الكرامة والانماء» في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل)، وضمت يحيى محمّد شمص، غالب محمّد ياغي، رفعت نايف المصري، خضر حسين طليس، محمّد سليمان حمية، محمّد حسن الحاج سليمان (المقاعد الشيعية)، بكر محمود الحجيري، حسين محمّد صلح (المقعدين السنيين)، انطوان البدوي حبشي (المقعد الماروني)، سليم ميشال كلاس (مقعد روم الكاثوليك).

الغد الأفضل

ومن بعدها سجلت في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، لائحة «الغد الأفضل» وضمت عبدالرحيم مراد (عن أحد المقعدين السنيين)، ناجي نبيه غانم (المقعد الماروني)، ايلي نجيب الفرزلي (مقعد روم ارثوذكس)، محمّد ديب نصرالله (المقعد الشيعي)، فيصل سليم داوود (المقعد الدرزي) وترك المقعد السني الثاني شاغراً فيها.



زحلة قضيتنا



وفي دائرة البقاع الأولى (زحلة) فتم تسجيل لائحة «زحلة قضيتنا»، وضمت جورج ايلي عقيص، وميشال الياس فتوش (مقعدي روم كاثوليك)، ايلي ميشال ماروني (المقعد الماروني)، قيصر نعيم رزق المعلوف (مقعد روم ارثوذكس) محمّد علي أحمد ميتا (المقعد السني)، عامر محمّد الصبوري (المقعد الشيعي) بوغوص هيرايث كورديان (مقعد ارمن ارثوذكس).

«زحلة للكل»



وسجلت لائحة «زحلة للكل»، وضمت ميشال جورج ضاهر (مقعدين روم الكاثوليك) عاصم فايز عراجي (المقعد السني)، سليم جورج عون (المقعد الماروني) أسعد شارل نكد (مقعد روم ارثوذكس) نزار محسن دلول (لمقعد الشيعي)، ماري جان كريكور مهران بيلازكجيان، (مقعد ارمن ارثوذكس).

نساء عكار



وفي دائرة الشمال الأولى (عكار) سجلت لائحة «نساء عكار» وضمت رولى محمّد المراد، سعاد حسن صلاح، غولاي خالد الأسعد (المقاعد السنية)، نضال كرم السكاف (مقعد روم ارثوذكس)، ماري سالم سالم الخوري (المقعد الماروني).



لبنان السيادة



وسجلت لائحة «لبنان السيادة»، أحمد حسن جوهر، بدر علي إسماعيل، إبراهيم مرعب مرعب، (المقاعد السنية)، ايلي أسعد سعد، جوزيف وهبي وهبي (مقعدي روم ارثوذكس)، زياد سعود بيطار (المقعد الماروني)، محمّد إبراهيم رستم (المقعد العلوي).

الأمل والوفاء (الجنوب الثانية)



وفي دائرة الجنوب الثانية (الزهراني – صور). سجلت لائحة الأمل والوفاء وضمت رئيس مجلس النواب نبيه مصطفى برّي (شيعي – قرى صيدا)، علي عادل عسيران (شيعي – قرى صيدا) ميشال حنا موسى (روم كاثوليك – قرى صيدا)، نواف محمود الموسوي، (شيعي – صور)، علي يوسف خريس (شيعي – صور)، حسين سعيد جشي، (شيعي – صور) عناية محمّد عز الدين (شيعي – صور).

الأمل والوفاء (الجنوب الثالثة)



وفي دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وحاصبيا)، سجلت لائحة «الوفاء والأمل» وضمت محمّد حسن رعد، ياسين كامل جابر، هاني حسن قبيسي (المقاعد الشيعية في النبطية)، حسن نظام الدين فضل الله، أيوب فهد حميد، علي أحمد بزي (المقاعد الشيعية في بنت الجبيل)، علي حسن خليل، علي رشيد فياض (المقعدان الشيعيان في مرجعيون وحاصبيا)، أنور محمّد الخليل (المقعد الدرزي – مرجعيون وحاصبيا) أسعد حليم حردان، (معقد روم الارثوذكس – مرجعيون وحاصبيا) قاسم هاشم (مقعد السني – مرجعيون وحاصبيا).



الجنوب يستحق



وسجلت لائحة «الجنوب يستحق» وضمت هشام محمود مفيد جابر، مصطفى علي بدر الدين، نديم سميح عسيران (المقاعد الشيعية في النبطية)، محمّد مصطفى قدوح، حسين جهاد الشاعر، (المقاعد الشيعية في بنت جبيل)، عباس محمّد شرف الدين، مرهف أحمد رمضان (المقعدان الشيعيان في مرجعيون وحاصبيا) وسام كمال شروق، (المقعد الدرزي – مرجعيون وحاصبيا) عماد فؤاد الخطيب (المقعد السني – مرجعيون وحاصبيا)، شادي جرجس مسعد (مقعد روم ارثوذكس، مرجعيون وحاصبيا).

فينا نغير



وسجلت لائحة «فينا نغير: وضمت أحمد محمّد كامل الأسعد (المقعد الشيعي – النبطية) محمّد فرج الله فرج، عبد الله محمود السلمان (المقاعد الشيعية في بنت جبيل)، عبير غالب رمضان، رباح كاظم أبي حيدر (المقاعد الشيعية في مرجعيون وحاصبيا)، كنج محمود علم الدين (المقعد الدرزي- مرجعيون وحاصبيا)، عدنان حسن الخطيب (المقعد السني مرجعيون وحاصبيا)ْ، منح الياس صعب (مقعد روم الارثوذكس مرجعيون وحاصبيا).

الأمل والوفاء (البقاع الثالثة)



وفي دائرة البقاع الثالثة (بعلبك- الهرمل) سجلت لائحة «الأمل والوفاء» وضمت حسين علي الحاج حسن، غازي محمّد زعيتر، علي محمّد سلمان بشير المقداد، إبراهيم علي الموسوي، ايهاب عروه حمادة، جميل محمّد أمين السيّد (المقاعد الشيعية)، الوليد محمّد سكرية، يونس زكريا الرفاعي (المقعدان السنيان، اميل جورج رحمة (المقعد الماروني)، البير سامي منصور (مقعد روم الكاثوليك).

الأرز الوطني



كما سجلت لائحة «الارز الوطني» وضمت خلدون وجيه شريف، عباس يوسف عساف، محمّد غسّان مصطفى الشب، محمّد خليل رعد، فؤاد خليل المولى، محمّد علي ديب (المقاعد الشيعية- بعلبك – الهرمل)، عادل محمّد بيان، وعد حسين سكرية (المقعدان السنيان بعلبك – الهرمل)، ليلى يوسف تنوري (المقعد الماروني بعلبك- الهرمل)، سعد الله هولو عردو (مقعد روم الكاثوليك بعلبك – الهرمل).

المجتمع المدني



وفي دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، سجلت لائحة المجتمع المدني وضمت: فيصل عمر رحال، علاء الدين عمر الشمالي (المقاعد السنية)، علي صبحي صبح (المقعد السني)، ماغي بديع عون (المقعد الماروني)، جوزف جرجس أيوب (مقعد روم الارثوذكس).