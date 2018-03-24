living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 24-03-2018

24
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

الاخبار

كرامي لا يرشح أحداً بوجه عبيد
سجّل الوزير السابق فيصل كرامة لائحته في وزارة الداخلية، على أن يُقام احتفال في طرابلس، يوم الاثنين الساعة الخامسة بعد الظهر. وتضم اللائحة، عن المقاعد السنية في طرابلس: كرامي، أيمن العمر، طه ناجي (الأحباش)، عبد الناصر المصري، صفوح يكن. المقعد العلوي: أحمد عمران (ابن شقيقة الراحل أحمد حبوس). المقعد الأرثوذكسي: رفلي دياب (تيار المردة). النائب السابق جهاد الصمد عن أحد مقعدَي الضنية. وعادل زريقة عن مقعد المنية. أما المقعد الماروني في طرابلس، فقد تُرك شاغراً، لأنّ كرامي لم يرد أن يُرشح أحداً في وجه الصديق التاريخي لآل كرامي الوزير السابق جان عبيد.


الجمهورية

فوجئ مرجع سياسي بما وصفه « وقاحة تصرفات غير مفهومة» لوزير سابق لا يوفر فيها حتى زملاءه في اللائحة الإنتخابية من الطعن في الظهر.

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن بلاده تستبعد حصول أي تطورات أمنية في المنطقة في المدى المنظور.

بدأت حرب شراء أصوات بين زميلين مرشحين على لائحة واحدة.

البناء

كواليس 
قالت مصادر أمنية إنّ الهزائم التي تُمنى بها الجماعات المسلحة في سورية وتزامنها مع عودة العمليات إلى المسرح الأوروبي تعيد ملف النازحين السوريين إلى واجهة الاهتمام لدى الدول التي تستقبلهم، بعدما تراخت هذه الدول وعادت لتبني مواقف تنبع من تبعيّتها للقرار الأميركي فوضعت التصعيد بوجه سورية وروسيا أولوية على حساب التفاهم مع موسكو ودمشق لضمان حلول تؤدّي لعودة النازحين لتكتشف اليوم أنّ أولويّتها الوطنية معاكسة لأولوية واشنطن وأنّ عليها الاختيار قبل تفاقم الوضع أكثر.

اللواء

غمز 
لا يُخفي مقربون من تيّار موالٍ تحسن ظروفه الانتخابية، في ضوء «متابعة ساهرة» في أكثر من دائرة.

همس 
سئل دبلوماسي «شرقي» عن جدّية التهديدات الإسرائيلية - الأميركية على لبنان، لا سيما في المواعيد التي يضربها الإعلام الأميركي فلم يعطِ جواباً!

لغز 
تتداول الأوساط أحاديث عن مبالغ خيالية تطلب من مرشحين لأخذهم على اللوائح في سوابق غير معروفة؟!


المستقبل

يقال
إن مجلس الوزراء سيقرّ الثلاثاء المقبل مشروع اتفاق تعاون عسكري مع روسيا ويفوّض وزير الدفاع التوقيع عليه خلال زيارته موسكو مطلع شهر نيسان المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout